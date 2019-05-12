Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Петр Чех - статистика

Завершил карьеру
20 мая 1982 (44), Плзень
#1 | Вратарь
197 см | 89 кг
Чехия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арсенал
7
-9
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Бернли
1 : 3
12.05.2019
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Арсенал
1 : 1
05.05.2019
Брайтон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Лестер
3 : 0
28.04.2019
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вулверхэмптон
3 : 1
24.04.2019
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Арсенал
2 : 3
21.04.2019
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Уотфорд
0 : 1
15.04.2019
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Эвертон
1 : 0
07.04.2019
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Арсенал
2 : 0
01.04.2019
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Арсенал
2 : 0
10.03.2019
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Тоттенхэм
1 : 1
02.03.2019
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Арсенал
5 : 1
27.02.2019
Борнмут
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Арсенал
2 : 0
24.02.2019
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
09.02.2019
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Манчестер Сити
3 : 1
03.02.2019
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Арсенал
2 : 1
29.01.2019
Кардифф
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Арсенал
2 : 0
19.01.2019
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вест Хэм
1 : 0
12.01.2019
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
4 : 1
01.01.2019
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ливерпуль
5 : 1
29.12.2018
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Брайтон
1 : 1
26.12.2018
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Арсенал
3 : 1
22.12.2018
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Саутгемптон
3 : 2
16.12.2018
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Арсенал
1 : 0
08.12.2018
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 2
05.12.2018
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Арсенал
4 : 2
02.12.2018
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Борнмут
1 : 2
25.11.2018
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
1 : 1
11.11.2018
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Арсенал
1 : 1
03.11.2018
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
2 : 2
28.10.2018
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Арсенал
2 : 0
29.09.2018
Уотфорд
1' - 45'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 0
23.09.2018
Эвертон
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ньюкасл
1 : 2
15.09.2018
Арсенал
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Кардифф
2 : 3
02.09.2018
Арсенал
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Арсенал
3 : 1
25.08.2018
Вест Хэм
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Челси
3 : 2
18.08.2018
Арсенал
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Арсенал
0 : 2
12.08.2018
Манчестер Сити
1' - 90'
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
2
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
4
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+