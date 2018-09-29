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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Уотфорд
Арсенал - Уотфорд: обзор матча 29 сентября 2018
Арсенал
29.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Уотфорд
81'
К. Кэткарт (АГ)
83'
М. Озил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Уотфорд
84'
Замена
К. Фемения
️️️️
М. Наварро
ГОЛ! 2:0!
М. Озил
Пас отдал
А. Ляказетт
83'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Кэткарт
81'
79'
Желтая карточка
Э. Капу
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
П. Обамеянг
77'
72'
Замена
И. Саксесс
️️️️
А. Грэй
Замена
А. Ивоби
️️️️
А. Рэмзи
63'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
62'
Замена
Б. Лено
️️️️
П. Чех
45'
+3
Желтая карточка
Л. Торрейра
45'
31'
Желтая карточка
Т. Дини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
34
Лукас Торрейра
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
45
Андре Грэй
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Чех
18
Монреаль
13
Мустафи
6
Холдинг
2
Бельерин
34
Джака
34
Торрейра
21
Рэмзи
10
Озил
91
Ляказетт
7
Обамеянг
4-1-2-1-2
12
Фостер
22
Наварро
20
Кэткарт
27
Кабаселе
25
Холебас
6
Капу
6
Дукуре
19
Хьюз
37
Перейра
14
Дини
45
Грэй
1
Чех
1
Лено
1
Лено
1
Чех
21
Рэмзи
17
Ивоби
17
Ивоби
21
Рэмзи
7
Обамеянг
18
Уэлбек
18
Уэлбек
7
Обамеянг
22
Наварро
17
Фемения
17
Фемения
22
Наварро
45
Грэй
90
Саксесс
90
Саксесс
45
Грэй
Остались в запасе
Арсенал
Уотфорд
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
15
Натаниэль Чалоба
ОП
12
Кен Сема
ЛП
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
12
Кен Сема
ЛП
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Арсенал - Уотфорд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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