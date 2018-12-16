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Саутгемптон - Арсенал
Саутгемптон - Арсенал: обзор матча 16 декабря 2018
Саутгемптон
16.12.2018, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
3 : 2
Завершен
Арсенал
20'
Д. Ингс
44'
Д. Ингс
85'
Ч. Остин
28'
Г. Мхитарян
53'
Г. Мхитарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Арсенал
Желтая карточка
Ш. Лонг
90'
+5
ГОЛ! 3:2!
Ч. Остин
Пас отдал
Ш. Лонг
85'
74'
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
Ш. Лихтштайнер
Желтая карточка
С. Армстронг
71'
Замена
Ч. Остин
️️️️
Д. Ингс
71'
70'
Замена
М. Озил
️️️️
А. Ивоби
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Н. Редмонд
63'
60'
Желтая карточка
Л. Косиельни
53'
ГОЛ! 2:2!
Г. Мхитарян
Пас отдал
А. Ляказетт
Желтая карточка
Я. Беднарек
51'
46'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
Э. Бельерин
ГОЛ! 2:1!
Д. Ингс
Пас отдал
Н. Редмонд
44'
28'
ГОЛ! 1:1!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Н. Монреаль
ГОЛ! 1:0!
Д. Ингс
Пас отдал
М. Таргетт
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
34
Лукас Торрейра
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
3-2-4-1
29
МакКарти
5
Беднарек
23
Вестергор
4
Йошида
23
Таргетт
7
Валери
17
Армстронг
23
Хейбьерг
27
Редмонд
21
Ромеу
28
Ингс
4-2-2-1-1
1
Лено
2
Бельерин
2
Лихтштайнер
6
Косиельни
18
Монреаль
34
Джака
34
Торрейра
22
Мхитарян
6
Гендузи
17
Ивоби
7
Обамеянг
27
Редмонд
7
Лонг
7
Лонг
27
Редмонд
28
Ингс
32
Остин
32
Остин
28
Ингс
17
Ивоби
10
Озил
10
Озил
17
Ивоби
2
Лихтштайнер
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
2
Лихтштайнер
2
Бельерин
91
Ляказетт
91
Ляказетт
2
Бельерин
Остались в запасе
Саутгемптон
Арсенал
1
Ангус Ганн
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
1
Петр Чех
ВР
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Саутгемптон - Арсенал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
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