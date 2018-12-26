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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Арсенал
Брайтон - Арсенал: обзор матча 26 декабря 2018
Брайтон
26.12.2018, среда, 20:15
Англия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
35'
Ю. Локадия
7'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Арсенал
Замена
А. Кноккарт
️️️️
Ю. Локадия
86'
81'
Желтая карточка
С. Колашинац
Замена
Ф. Андоне
️️️️
Г. Мюррэй
79'
70'
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
Л. Косиельни
62'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
А. Ляказетт
Желтая карточка
Г. Мюррэй
58'
46'
Замена
А. Ивоби
️️️️
М. Озил
Желтая карточка
М. Монтойя
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Ю. Локадия
35'
7'
ГОЛ! 0:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
А. Ляказетт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
34
Лукас Торрейра
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Месут Озил
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
17
Алекс Ивоби
ЛВ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-3-1-2
13
Райан
13
Бернардо
25
Даффи
27
Балогун
33
Монтойя
16
Стивенс
24
Проппер
13
Гросс
7
Мач
9
Локадия
39
Мюррэй
4-2-1-1-2
1
Лено
2
Лихтштайнер
19
Папастатопулос
6
Косиельни
23
Колашинац
34
Джака
34
Торрейра
6
Гендузи
10
Озил
7
Обамеянг
91
Ляказетт
9
Локадия
93
Кноккарт
93
Кноккарт
9
Локадия
39
Мюррэй
7
Андоне
7
Андоне
39
Мюррэй
91
Ляказетт
21
Рэмзи
21
Рэмзи
91
Ляказетт
6
Косиельни
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
6
Косиельни
10
Озил
17
Ивоби
17
Ивоби
10
Озил
Остались в запасе
Брайтон
Арсенал
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
1
Петр Чех
ВР
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Брайтон - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Фалмер
Где смотреть матч:
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