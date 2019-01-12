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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Арсенал
Вест Хэм - Арсенал: обзор матча 12 января 2019
Вест Хэм
12.01.2019, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
48'
Д. Райс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Арсенал
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
М. Антонио
82'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
С. Насри
71'
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
М. Арнаутович
71'
69'
Замена
Э. Бельерин
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
60'
Желтая карточка
С. Колашинац
59'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Ш. Мустафи
59'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Г. Джака
ГОЛ! 1:0!
Д. Райс
Пас отдал
С. Насри
48'
46'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Фабиански
3
Крессуэлл
6
Диоп
21
Огбонна
5
Сабалета
41
Райс
14
Насри
16
Нобл
7
Андерсон
18
Антонио
7
Арнаутович
4-1-2-1-2
1
Лено
19
Папастатопулос
6
Косиельни
13
Мустафи
23
Колашинац
34
Джака
2
Мэйтленд-Найлс
6
Гендузи
17
Ивоби
91
Ляказетт
7
Обамеянг
18
Антонио
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
18
Антонио
7
Арнаутович
23
Снодграсс
23
Снодграсс
7
Арнаутович
14
Насри
9
Кэрролл
9
Кэрролл
14
Насри
2
Мэйтленд-Найлс
2
Бельерин
2
Бельерин
2
Мэйтленд-Найлс
34
Джака
34
Торрейра
34
Торрейра
34
Джака
13
Мустафи
21
Рэмзи
21
Рэмзи
13
Мустафи
Остались в запасе
Вест Хэм
Арсенал
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
7
Лукас
ЦФ
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Вест Хэм - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Лондон
Где смотреть матч:
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