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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Фулхэм
Арсенал - Фулхэм: обзор матча 01 января 2019
Арсенал
01.01.2019, вторник, 18:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
4 : 1
Завершен
Фулхэм
25'
Г. Джака
55'
А. Ляказетт
79'
А. Рэмзи
83'
П. Обамеянг
69'
А. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Фулхэм
ГОЛ! 4:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
С. Папастатопулос
83'
ГОЛ! 3:1!
А. Рэмзи
79'
77'
Желтая карточка
Т. Фосу-Менса
Замена
А. Рэмзи
️️️️
А. Ляказетт
75'
69'
ГОЛ! 2:1!
А. Камара
Пас отдал
Р. Сессеньон
61'
Замена
А. Камара
️️️️
А. Шюррле
61'
Замена
Ж. Мишель Сери
️️️️
И. Сиссе
56'
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
С. Кристи
ГОЛ! 2:0!
А. Ляказетт
Пас отдал
С. Колашинац
55'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Ш. Мустафи
46'
ГОЛ! 1:0!
Г. Джака
Пас отдал
А. Ивоби
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Фулхэм
15
Серхио Рико
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
23
Джо Брайан
ЛЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
10
Том Кэрни
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лено
23
Колашинац
6
Косиельни
13
Мустафи
19
Папастатопулос
34
Джака
6
Гендузи
2
Мэйтленд-Найлс
17
Ивоби
91
Ляказетт
7
Обамеянг
3-3-2-1
15
Серхио Рико
23
Ле Марша
3
Рим
29
Кристи
3
Одои
75
Сиссе
23
Брайан
10
Кэрни
20
Шюррле
9
Митрович
13
Мустафи
34
Торрейра
34
Торрейра
13
Мустафи
91
Ляказетт
21
Рэмзи
21
Рэмзи
91
Ляказетт
29
Кристи
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
29
Кристи
75
Сиссе
14
Сери
14
Сери
75
Сиссе
20
Шюррле
33
Камара
33
Камара
20
Шюррле
Остались в запасе
Арсенал
Фулхэм
1
Петр Чех
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Маркус Беттинелли
ВР
10
Стефан Йохансен
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
10
Стефан Йохансен
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Арсенал - Фулхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
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