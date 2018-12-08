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Расписание матчей
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Арсенал - Хаддерсфилд Таун
Арсенал - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 08 декабря 2018
Арсенал
08.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
83'
Л. Торрейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Хаддерсфилд Таун
85'
Желтая карточка
Ж. Бакуна
ГОЛ! 1:0!
Л. Торрейра
Пас отдал
П. Обамеянг
83'
Желтая карточка
М. Гендузи
80'
70'
Замена
Э. Дурм
️️️️
Д. Уильямс
Замена
Н. Монреаль
️️️️
Ш. Мустафи
66'
60'
Замена
Ф. Хадергьонай
️️️️
Т. Смит
52'
Замена
Ж. Бакуна
️️️️
Д. Хогг
Замена
А. Ивоби
️️️️
Ш. Лихтштайнер
46'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
А. Ляказетт
46'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
45'
+2
Желтая карточка
С. Папастатопулос
40'
39'
Желтая карточка
Т. Смит
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
38'
38'
Желтая карточка
Д. Уильямс
35'
Желтая карточка
А. Притчард
Желтая карточка
Г. Джака
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
34
Лукас Торрейра
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
25
Занка
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
13
Аарон Муй
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
3-4-1-2
1
Лено
2
Лихтштайнер
13
Мустафи
19
Папастатопулос
23
Колашинац
34
Джака
34
Торрейра
2
Бельерин
6
Гендузи
91
Ляказетт
7
Обамеянг
3-2-4-1
1
Лоссль
26
Шиндлер
5
Конголо
15
Лев
2
Смит
25
Занка
6
Хогг
19
Уильямс
10
Притчард
13
Муй
29
Депуатр
91
Ляказетт
22
Мхитарян
22
Мхитарян
91
Ляказетт
13
Мустафи
18
Монреаль
18
Монреаль
13
Мустафи
2
Лихтштайнер
17
Ивоби
17
Ивоби
2
Лихтштайнер
2
Смит
94
Хадергьонай
94
Хадергьонай
2
Смит
19
Уильямс
37
Дурм
37
Дурм
19
Уильямс
6
Хогг
7
Бакуна
7
Бакуна
6
Хогг
Остались в запасе
Арсенал
Хаддерсфилд Таун
1
Петр Чех
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
10
Элиас Качунга
ПВ
29
Бен Хамер
ВР
10
Рамадан Собхи
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
10
Элиас Качунга
ПВ
29
Бен Хамер
ВР
10
Рамадан Собхи
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Арсенал - Хаддерсфилд Таун
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
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