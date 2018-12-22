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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Бернли
Арсенал - Бернли: обзор матча 22 декабря 2018
Арсенал
22.12.2018, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Бернли
14'
П. Обамеянг
48'
П. Обамеянг
90+1'
А. Ивоби
63'
Э. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Бернли
90'
+1
Желтая карточка
Э. Вествуд
ГОЛ! 3:1!
А. Ивоби
90'
+1
83'
Замена
М. Лоутон
️️️️
Ф. Бардсли
Замена
А. Ивоби
️️️️
А. Ляказетт
78'
77'
Замена
М. Выдра
️️️️
Э. Барнс
77'
Замена
С. Воукс
️️️️
К. Вуд
63'
ГОЛ! 2:1!
Э. Барнс
Пас отдал
К. Лонг
60'
Желтая карточка
Д. Корк
60'
Желтая карточка
Б. Ми
Желтая карточка
М. Гендузи
59'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
М. Эль-Ненни
59'
ГОЛ! 2:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
А. Ляказетт
48'
47'
Желтая карточка
К. Вуд
Желтая карточка
С. Папастатопулос
41'
Замена
Ш. Лихтштайнер
️️️️
Н. Монреаль
37'
36'
Желтая карточка
Э. Барнс
ГОЛ! 1:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
С. Колашинац
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
18
Начо Монреаль
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бернли
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Бернли
22
Том Хитон
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
11
Матей Выдра
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Лено
18
Монреаль
19
Папастатопулос
23
Колашинац
34
Джака
6
Эль-Ненни
6
Гендузи
2
Мэйтленд-Найлс
10
Озил
7
Обамеянг
91
Ляказетт
3-3-2-2
1
Харт
6
Тарковски
15
Ми
18
Тэйлор
27
Бардсли
8
Вествуд
13
Лонг
4
Корк
29
Хендрик
35
Барнс
9
Вуд
18
Монреаль
2
Лихтштайнер
2
Лихтштайнер
18
Монреаль
6
Эль-Ненни
34
Торрейра
34
Торрейра
6
Эль-Ненни
91
Ляказетт
17
Ивоби
17
Ивоби
91
Ляказетт
27
Бардсли
38
Лоутон
38
Лоутон
27
Бардсли
35
Барнс
11
Выдра
11
Выдра
35
Барнс
9
Вуд
19
Воукс
19
Воукс
9
Вуд
Остались в запасе
Арсенал
Бернли
1
Петр Чех
ВР
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
22
Том Хитон
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Арсенал - Бернли
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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