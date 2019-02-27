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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Борнмут
Арсенал - Борнмут: обзор матча 27 февраля 2019
Арсенал
27.02.2019, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 28 тур
5 : 1
Завершен
Борнмут
4'
М. Озил
27'
Г. Мхитарян
47'
Л. Косиельни
59'
П. Обамеянг
78'
А. Ляказетт
30'
Л. Муссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Борнмут
ГОЛ! 5:1!
А. Ляказетт
78'
77'
Желтая карточка
Ч. Дэниелс
Замена
Д. Суарес
️️️️
П. Обамеянг
71'
Желтая карточка
Л. Торрейра
69'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
Г. Мхитарян
64'
60'
Замена
Д. Рико
️️️️
А. Смит
ГОЛ! 4:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
Г. Мхитарян
59'
Замена
А. Ивоби
️️️️
С. Колашинац
57'
56'
Замена
Ч. Дэниелс
️️️️
Д. Айб
ГОЛ! 3:1!
Л. Косиельни
Пас отдал
Г. Мхитарян
47'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
36'
32'
Желтая карточка
Д. Кинг
30'
ГОЛ! 2:1!
Л. Муссе
Пас отдал
Д. Гослинг
ГОЛ! 2:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
М. Озил
27'
ГОЛ! 1:0!
М. Озил
Пас отдал
С. Колашинац
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
4
Денис Суарес
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
28
Кайл Тейлор
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
3-3-2-1-1
1
Лено
18
Монреаль
19
Папастатопулос
6
Косиельни
23
Колашинац
34
Торрейра
6
Дженкинсон
22
Мхитарян
6
Гендузи
10
Озил
7
Обамеянг
4-2-1-3
1
Боруц
17
Клайн
15
Аке
15
Смит
2
Мефам
32
Гослинг
16
Сурман
10
Фрейзер
11
Муссе
33
Айб
7
Кинг
7
Обамеянг
4
Суарес
4
Суарес
7
Обамеянг
23
Колашинац
17
Ивоби
17
Ивоби
23
Колашинац
22
Мхитарян
91
Ляказетт
91
Ляказетт
22
Мхитарян
15
Смит
15
Рико
15
Рико
15
Смит
33
Айб
21
Дэниелс
21
Дэниелс
33
Айб
Остались в запасе
Арсенал
Борнмут
1
Петр Чех
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
7
Дэвид Брукс
ПВ
28
Кайл Тейлор
ЦП
31
Асмир Бегович
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Остались в запасе
7
Дэвид Брукс
ПВ
28
Кайл Тейлор
ЦП
31
Асмир Бегович
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Арсенал - Борнмут
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
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