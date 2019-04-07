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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Арсенал
Эвертон - Арсенал: обзор матча 07 апреля 2019
Эвертон
07.04.2019, воскресенье, 16:05
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
10'
Ф. Ягиелка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Арсенал
Замена
Т. Дэвис
️️️️
Г. Сигурдссон
90'
+1
Замена
А. Лукман
️️️️
Бернард
88'
86'
Желтая карточка
Н. Монреаль
82'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Ришарлисон
79'
74'
Замена
А. Ивоби
️️️️
М. Озил
Желтая карточка
А. Гомеш
50'
46'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
С. Колашинац
46'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
М. Эль-Ненни
25'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ягиелка
10'
6'
Желтая карточка
М. Гендузи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
22
Том Дэвис
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
4
Денис Суарес
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Пикфорд
12
Динь
4
Зума
19
Ягиелка
23
Коулмен
5
Гуйе
20
Гомеш
11
Бернард
10
Сигурдссон
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
4-4-1-1
1
Лено
18
Монреаль
19
Папастатопулос
13
Мустафи
23
Колашинац
2
Мэйтленд-Найлс
6
Гендузи
6
Эль-Ненни
22
Мхитарян
10
Озил
91
Ляказетт
11
Бернард
11
Лукман
11
Лукман
11
Бернард
10
Сигурдссон
22
Дэвис
22
Дэвис
10
Сигурдссон
47
Ришарлисон
32
Уолкотт
32
Уолкотт
47
Ришарлисон
6
Эль-Ненни
21
Рэмзи
21
Рэмзи
6
Эль-Ненни
10
Озил
17
Ивоби
17
Ивоби
10
Озил
23
Колашинац
7
Обамеянг
7
Обамеянг
23
Колашинац
Остались в запасе
Эвертон
Арсенал
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
1
Петр Чех
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Эвертон - Арсенал
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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