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Тоттенхэм - Арсенал
Тоттенхэм - Арсенал: обзор матча 02 марта 2019
Тоттенхэм
02.03.2019, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
74'
Г. Кейн (П)
16'
А. Рэмзи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Арсенал
90'
+5
Красная карточка
Л. Торрейра
Желтая карточка
Ф. Льоренте
84'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Х. Сон
79'
74'
Желтая карточка
Г. Джака
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Кейн
74'
72'
Замена
М. Озил
️️️️
А. Рэмзи
Желтая карточка
Д. Роуз
69'
Желтая карточка
Э. Ламела
63'
Замена
Э. Ламела
️️️️
В. Ваньяма
59'
58'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
56'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
А. Ляказетт
46'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
М. Гендузи
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Рэмзи
Пас отдал
А. Ляказетт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
4
Денис Суарес
АП
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Льорис
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
6
Санчес
3
Роуз
2
Триппьер
2
Ваньяма
17
Сиссоко
7
Сон
24
Эриксен
9
Кейн
4-1-3-1-1
1
Лено
19
Папастатопулос
13
Мустафи
6
Косиельни
18
Монреаль
34
Джака
22
Мхитарян
21
Рэмзи
6
Гендузи
17
Ивоби
91
Ляказетт
2
Ваньяма
9
Ламела
9
Ламела
2
Ваньяма
7
Сон
12
Льоренте
12
Льоренте
7
Сон
6
Гендузи
34
Торрейра
34
Торрейра
6
Гендузи
21
Рэмзи
10
Озил
10
Озил
21
Рэмзи
91
Ляказетт
7
Обамеянг
7
Обамеянг
91
Ляказетт
Остались в запасе
Тоттенхэм
Арсенал
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Денис Суарес
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Лукас Моура
ПВ
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Денис Суарес
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Тоттенхэм - Арсенал
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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