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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Арсенал
Лестер - Арсенал: обзор матча 28 апреля 2019
Лестер
28.04.2019, воскресенье, 14:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
3 : 0
Завершен
Арсенал
59'
Ю. Тилеманс
86'
Д. Варди
90+5'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Арсенал
ГОЛ! 3:0!
Д. Варди
Пас отдал
Р. Перейра
90'
+5
ГОЛ! 2:0!
Д. Варди
86'
Желтая карточка
Б. Чилвел
70'
Желтая карточка
Р. Перейра
65'
64'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
ГОЛ! 1:0!
Ю. Тилеманс
Пас отдал
Д. Мэддисон
59'
36'
Вторая желтая
Э. Мэйтленд-Найлс
Желтая карточка
О. Ндиди
13'
8'
Желтая карточка
Э. Мэйтленд-Найлс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
34
Лукас Торрейра
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Лестер
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Нампалис Менди
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-4-1-1
1
Шмейхель
33
Чилвел
35
Эванс
5
Магуайр
21
Перейра
4
Ндиди
8
Чодури
18
Тилеманс
11
Олбрайтон
10
Мэддисон
9
Варди
3-2-2-1-2
1
Лено
13
Мустафи
19
Папастатопулос
23
Колашинац
34
Джака
34
Торрейра
2
Мэйтленд-Найлс
22
Мхитарян
17
Ивоби
91
Ляказетт
7
Обамеянг
Остались в запасе
Лестер
Арсенал
10
Демарай Грей
ЛВ
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
6
Нампалис Менди
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Петр Чех
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
6
Нампалис Менди
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Лестер - Арсенал
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
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