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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Вест Хэм
Арсенал - Вест Хэм: обзор матча 25 августа 2018
Арсенал
25.08.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Вест Хэм
30'
Н. Монреаль
70'
И. Диоп (АГ)
90+2'
Д. Уэлбек
25'
М. Арнаутович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Вест Хэм
ГОЛ! 3:1!
Д. Уэлбек
Пас отдал
Э. Бельерин
90'
+2
Желтая карточка
С. Папастатопулос
90'
88'
Желтая карточка
Д. Уилшир
80'
Желтая карточка
Р. Фредерикс
75'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
Р. Снодграсс
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
П. Обамеянг
75'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
И. Диоп
70'
63'
Замена
Лукас
️️️️
М. Антонио
59'
Замена
Чичарито
️️️️
М. Арнаутович
Замена
Л. Торрейра
️️️️
М. Гендузи
56'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
А. Ивоби
46'
41'
Желтая карточка
И. Диоп
ГОЛ! 1:1!
Н. Монреаль
Пас отдал
А. Ивоби
30'
25'
ГОЛ! 0:1!
М. Арнаутович
Пас отдал
Ф. Андерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
18
Майкл Антонио
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
7
Лукас
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Чех
18
Монреаль
13
Мустафи
19
Папастатопулос
2
Бельерин
34
Джака
22
Мхитарян
21
Рэмзи
6
Гендузи
17
Ивоби
7
Обамеянг
4-3-1-2
22
Фабиански
2
Фредерикс
2
Бальбуэна
6
Диоп
26
Масуаку
23
Снодграсс
10
Уилшир
15
Санчес
7
Андерсон
7
Арнаутович
18
Антонио
6
Гендузи
34
Торрейра
34
Торрейра
6
Гендузи
7
Обамеянг
18
Уэлбек
18
Уэлбек
7
Обамеянг
17
Ивоби
91
Ляказетт
91
Ляказетт
17
Ивоби
23
Снодграсс
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
23
Снодграсс
18
Антонио
7
Лукас
7
Лукас
18
Антонио
7
Арнаутович
14
Чичарито
14
Чичарито
7
Арнаутович
Остались в запасе
Арсенал
Вест Хэм
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
41
Деклан Райс
ОП
13
Адриан
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Остались в запасе
41
Деклан Райс
ОП
13
Адриан
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Арсенал - Вест Хэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Скотт
(Оксфордшир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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