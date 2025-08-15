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Петр Чех
Новости
Петр Чех - новости
Завершил карьеру
20 мая 1982 (44), Плзень
#1 | Вратарь
197 см | 89 кг
Чехия
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Публикации
Фото
Вратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
29 августа
Аршавина называли в Англии «пидорасом»
4 июня
36
Хайкин установил рекорд Лиги чемпионов
17 марта
4
Фото
Топ-15 лучших вратарей XXI века по версии Canal+
6 февраля
1
Петр Чех расстался с женой после 26 лет отношений
2025.08.15 17:52
3
Чех назвал трех лучших вратарей в истории футбола
2024.02.18 20:50
4
Чех выделил лучшего вратаря в мире
2024.02.13 17:09
3
Моуринью составил сборную лучших игроков, которых он тренировал
2023.12.14 23:12
1
Видео
Петр Чех дебютировал в высшем хоккейном дивизионе Британии
2023.11.26 14:47
2
Фото
Петр Чех перешел в хоккейный клуб из Северной Ирландии
2023.11.15 20:02
2
Фото
Чех подписал контракт с английским хоккейным клубом
2023.06.09 20:44
АПЛ включила Чеха в Зал славы
2023.05.03 14:25
Экс-вратарь «Челси» Чех подписал контракт с хоккейным клубом
2022.11.07 12:12
Хайкин назвал имя своего кумира
2022.07.26 12:07
«Челси» объявил об уходе Чеха. Он был техническим советником клуба
2022.06.27 12:38
1
Буффон – лучший вратарь XXI века по версии IFFHS. Касильяс – второй, Чех – третий
2021.02.16 21:53
13
Видео
УЕФА показал лучшие сейвы Чеха за «Челси» в Лиге чемпионов. Клуб подписал его 17 лет назад
2021.02.09 15:55
1
Нойер – лучший вратарь десятилетия по версии IFFHS
2021.01.16 12:48
2
Чех – об игре за резервистов «Челси»: «Я вернул прежнее состояние. Смогу сыграть в АПЛ»
2020.12.15 09:54
Менди – первый с 2004 года вратарь «Челси», не пропустивший в первых двух матчах АПЛ за клуб
2020.10.25 10:45
38-летний Чех попал в заявку «Челси» на сезон АПЛ. Он выйдет на поле в экстренном случае
2020.10.20 22:16
1
Смертин: «Чех не производил впечатление спортсмена. Было тяжело рассматривать его на перспективу»
2020.05.04 00:01
2
Моуринью составил сборную из своих бывших футболистов. В ней нет игроков «Манчестер Юнайтед»
2020.03.30 08:18
5
Алексей Прудников: «Предлагал «Спартаку» и «Локомотиву» Петра Чеха за 175 тысяч долларов, но все отвечали: «Не нужен»
2020.02.01 11:50
11
Чех дебютировал в хоккее с победы. Его признали лучшим игроком матча
2019.10.14 06:53
Официально
Петр Чех стал вратарем хоккейного клуба «Гилфорд Феникс»
2019.10.09 22:10
11
Чех – о новом тренере «Челси»: «Ситуация открытая, Лэмпард – один из кандидатов»
2019.06.30 21:55
Фото
Чех – новый технический директор «Челси»
2019.06.21 11:44
3
«Арсенал» объявил об уходе семи игроков
2019.06.08 10:20
6
Чех – после поражения в финале ЛЕ: «Я горжусь тем, как сыграл сегодня. Сделал все возможное»
2019.05.30 01:51
6
1
2
3
4
5
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