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    Алексей Прудников: «Предлагал «Спартаку» и «Локомотиву» Петра Чеха за 175 тысяч долларов, но все отвечали: «Не нужен»

    Советский вратарь, олимпийский чемпион 1988 года Алексей Прудников в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал, как российские клубы отказались покупать Петра Чеха и Эдина Джеко.

    – Когда-то ваш сын уговаривал российские клубы купить Эдина Джеко за 30 тысяч евро. Никто не согласился. Удивлены?

    – Ничуть. У нас это в порядке вещей. В свое время я предлагал «Спартаку» и «Локомотиву» Петера Чеха, он еще играл за «Хмель» Блшаны. Цена вопроса – 175 тысяч долларов. Но все отвечали: «Не нужен». А когда рассмотрели, было поздно.

    То же самое с Джеко, которого помню по «Железничару». Правда, там парень не всегда в состав проходил. Был период, когда его не подпускали к тренировкам с основой, просто бегал по кругу. А в Чехию уехал – и раскрылся.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:50
    Комментарии11
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      Рейтинг: +2107

      Томик 8 минут назад

      Алексей, ну не смешно же. Вы "Мартин Иден" Лондона читали? Там всё уже описано про такие ситуации. Вы как ребёнок, происходящее с Вами может быть только впервые в истории мира. Хотя о чём это я. Прудников же футболистом был...

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      Рейтинг: +375

      Red-Green_fan 13 минут назад

      Алексей Прудников: "Предлагал Месси ЦСКА, но ему тогда было 13 лет"
      Алексей Прудников: "Предлагал Роналду Локомотиву, сказали, что не подходит"
      Алексей Прудников: "Предлагал Ибрагимовича Ротору, не взяли, сказали, что не нужен"

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      Рейтинг: +426

      Play 1 час назад

      Да таких историй миллион. Многие деятели сейчас вспоминают истории двадцатилетней давности. Только футбол не терпит сослагательного наклонения, вышло так как вышло, и не факт, что упущенные звёзды стали бы таковыми приехав в Россию. Чех, Джеко, Левандовски, Кака, Тевес, все они по рассказам могли бы оказаться в России, только что потом было бы. Так же можно вспомнить Кавенаги, и многих других, которые могли стать мировыми звёздами если бы не оказались в России.

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      Рейтинг: +2569

      Alekxei Z. 1 час назад

      Всё от лукавого.
      Ты предлагал когда Чеху было лет 17-18, ну и кто его должен был брать ?
      В своих дублёрах растут пацаны перспективные.
      Ну а теперь оказывается какой Прудников гениальный агент.
      Наверняка предлагал 50-60 человек и вдруг двое выстрелили и что ???

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      Рейтинг: +1809

      alarm 2 часа назад

      могли бы стать хряками, ходить с зулусами в баню, водиться с жано и дезеувом - но предпочли брать серьёзные трофеи в европе. дураки какие-то)

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      Рейтинг: +1961

      lordmrv 2 часа назад

      Ну вот не взяли и не сломали игрокам карьеру))))

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      Рейтинг: +1706

      giluxa1963 > lordmrv 2 часа назад

      особенно в спартаке

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      Рейтинг: +11560

      vka1970 > giluxa1963 1 час назад

      Не только.
      У нас в чемпионате в этом плане на первом месте Бзенит.На втором Динамо.Потом наверное мы.Хотя сейчас это уже значения не имеет.Сам чемпионат давно стал самой большой помойкой в Европе.

      1
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      Рейтинг: +6550

      FanatSerj > vka1970 1 час назад

      Динамо? да ну ладно, ну и каких Динамо талантливых молодых игроков сломало, а ещё и с правильным паспортом ?
      Кержака реанимировали, Данни воспитали, Кокорин, Смолов - это тоже всё из Динамо выросло (хоть и с переменными успехами).
      Зобнина припоминаете? А Ташаева кто угандошил? подревнее если вспомнить был такой Соловьев судьбу Жиркова ему порочили, умер в Зените на лавке.
      Могу Дьякова защитника из Ростова вспомнить в Динамо ему не зашло, ну это так себе молодой и так себе дарование, переходил за длинным рублем, но не смог и быстро отпустили.
      Вообщем давайте ваш список, кого Динамо сломало? В Спартаке одних вратарей "поломанных" наберется пачка.

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      Рейтинг: +426

      Play > FanatSerj 1 час назад

      Ну я слабо слежу за событиями в Динамо, но и то навскидку припомню великолепного Звездана Мисимовича, который ещё из Вольфсбурга должен был уезжать в топ-клуб, но каким-то "чудом" транзитом через Турцию оказался в Динамо. Вообще, в те короткие промежутки, когда у Динамо появлялись деньги и начиналась оптовая закупка из-за рубежа, в Динамо приходили реально классные футболисты, и тихо угасали. Великолепный Джуджак, его конечно в Анжи ещё начали уничтожать, но почему бы в Динамо не реабилитировать карьеру, в 26 лет приходил, самый сок. С Самба та же история, классный защитник был. Раньше если копнуть, португальская диаспора, Дерлей, Маниш, Коштинья, топы были для своего времени, даже про Криштиану Роналду ходили слухи, понятное дело, что за монетой шли в первую очередь, но на что руководство рассчитывало, нужно было предпринимать меры чтобы они ещё и играли, а не только зарплату получали. Тиаго Силва вообще еле ноги унёс, чуть не умер в Динамо от туберкулёза, потом одним из лучших защитников мира стал.

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      Рейтинг: +6550

      FanatSerj > Play 38 минут назад

      так вы как раз перечислили кучу легов, которые тупо за длинным енотом побежали и не Динамо их угробило, а они сами себя в нём гробили, вернее получали бабки и клали большой болт на футбол, Курани не мешало держать планку, хоть и супер высокую, но достойную своего имени.

      Мисимович ещё до Турции болт поклал на футбол. Джуджак он лидером Венгерской сборной был и во время Динамо и после, не космос конечно, но добротный середняк, был бы ТОП в Анжи не оказался.
      А что с Самба? - отыграл он свой футбольный возраст да начал сдуваться, даже за Астон Виллу поиграл после Динамо.
      Про диаспору - это вообще история отдельная братва пришла - братва ушла, там футбола не было, зато вывод сделали, что перед тем как кого то приглашать надо инфраструктуру сделать в клубе, её и сделали - база сборной до сих пор.
      Легионеры это товар приходящий и уходящий они не несут традиции и имя клуба, это свои воспитанники делают, своя школа - вот это главное, а в том же Спартаке на бумаге лучшая школа, а сколько их профукали и загубили, сколько их по всему РПЛ "чалится" тут вообще у Спартака анти первое место можно присудить, но последние годы Зенит конечно переплюнул, вообще стал клубом без своих игроков.
      Так что думаю не надо с больной головы на здоровую перекладывать, да у Динамо есть куча других проблем, особенно в постоянно меняющемся руководстве и хозяев, которые больше о деньгах думают, а потом о футболе.

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