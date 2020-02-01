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  • Алексей Прудников: «Предлагал «Спартаку» и «Локомотиву» Петра Чеха за 175 тысяч долларов, но все отвечали: «Не нужен»

Алексей Прудников: «Предлагал «Спартаку» и «Локомотиву» Петра Чеха за 175 тысяч долларов, но все отвечали: «Не нужен»

1 февраля 2020, 11:50
11

Советский вратарь, олимпийский чемпион 1988 года Алексей Прудников в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал, как российские клубы отказались покупать Петра Чеха и Эдина Джеко.

– Когда-то ваш сын уговаривал российские клубы купить Эдина Джеко за 30 тысяч евро. Никто не согласился. Удивлены?

– Ничуть. У нас это в порядке вещей. В свое время я предлагал «Спартаку» и «Локомотиву» Петера Чеха, он еще играл за «Хмель» Блшаны. Цена вопроса – 175 тысяч долларов. Но все отвечали: «Не нужен». А когда рассмотрели, было поздно.

То же самое с Джеко, которого помню по «Железничару». Правда, там парень не всегда в состав проходил. Был период, когда его не подпускали к тренировкам с основой, просто бегал по кругу. А в Чехию уехал – и раскрылся.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Джеко Эдин Чех Петр
Комментарии (11)
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lordmrv
1580547679
Ну вот не взяли и не сломали игрокам карьеру))))
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1580553678
Да таких историй миллион. Многие деятели сейчас вспоминают истории двадцатилетней давности. Только футбол не терпит сослагательного наклонения, вышло так как вышло, и не факт, что упущенные звёзды стали бы таковыми приехав в Россию. Чех, Джеко, Левандовски, Кака, Тевес, все они по рассказам могли бы оказаться в России, только что потом было бы. Так же можно вспомнить Кавенаги, и многих других, которые могли стать мировыми звёздами если бы не оказались в России.
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Red-Green_fan
1580556508
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Томик
1580556806
Алексей, ну не смешно же. Вы "Мартин Иден" Лондона читали? Там всё уже описано про такие ситуации. Вы как ребёнок, происходящее с Вами может быть только впервые в истории мира. Хотя о чём это я. Прудников же футболистом был...
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Hektor 84
1580564494
Не факт что раскрылись бы в наших клубах. У обоих карьера сложилась. Я думаю они об этом не жалеют. Как сложилось бы уже ни кто не узнает. Если бы у бабушки были бы яйца, все знают поговорку)))
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