Петр Чех стал вратарем хоккейного клуба «Гилфорд Феникс»

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Бывший голкипер «Челси», «Арсенала» и сборной Чехии Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом «Гилфорд Феникс». Об этом сообщает официальный сайт английской команды.
«Я рад возможности сыграть за «Гилфорд Феникс». Надеюсь, что у меня получится помочь этой молодой команде в достижении намеченных целей в сезоне. Постараюсь выиграть с ней максимум матчей, когда буду получать шанс выйти на лед. После 20 лет в футболе это будет прекрасный опыт для меня – сыграть в игру, за которой я люблю наблюдать и в которую играл, будучи ребeнком», — приводит слова Чеха пресс-служба «Гилфорда».
- Чех завершил карьеру в конце сезона-2018/19.
- Его последним матчем в профессиональном футболе стал финал Лиги Европы против «Челси» (1:4).
- В данный момент Чех является техническим советником «Челси».