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    Петр Чех стал вратарем хоккейного клуба «Гилфорд Феникс»

    Бывший голкипер «Челси», «Арсенала» и сборной Чехии Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом «Гилфорд Феникс». Об этом сообщает официальный сайт английской команды.

    «Я рад возможности сыграть за «Гилфорд Феникс». Надеюсь, что у меня получится помочь этой молодой команде в достижении намеченных целей в сезоне. Постараюсь выиграть с ней максимум матчей, когда буду получать шанс выйти на лед. После 20 лет в футболе это будет прекрасный опыт для меня – сыграть в игру, за которой я люблю наблюдать и в которую играл, будучи ребeнком», — приводит слова Чеха пресс-служба «Гилфорда».

    • Чех завершил карьеру в конце сезона-2018/19.
    • Его последним матчем в профессиональном футболе стал финал Лиги Европы против «Челси» (1:4).
    • В данный момент Чех является техническим советником «Челси».

    Источник: официальный сайт «Гилфорд Феникс»

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    Сегодня, 22:10
    Комментарии8
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      Рейтинг: +9

      dmitriiysivokha 35 минут назад

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      Рейтинг: +4099

      ivan-football-fan 35 минут назад

      Поагаю, опасения и недоумение высказывающихся здесь БЕСПОЧВЕННЫ. Скорее всего, хоккейный клуб «Гилфорд Феникс» представляеи собой подобие "клуба по интересам" на базе компании полупьяных друзей - любителей погонять шайбу в свободное от работы время)))) Скажкм...на пиво!)))
      Типа нашей "ночной Лиги", в которой несменяемый президент бывшим лучшим хоккеистам планеты забивает по 10 шайб!)...И НИЧЕГО - ЖИВ-ЗДОРОВ!))))
      Уверен: здоровью и жизни Чеха ничего не угрожает))) ПРОСТО ТЕПЕРЬ У НЕГО ВО ВРЕМЯ ИГРЫ БУДЕТ НАДЕТО ДВА ШЛЕМА!

      1
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      Рейтинг: +1825

      absent32 40 минут назад

      лови шайбу Петр))) это тебе не мяч)))

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      Рейтинг: +2016

      Черкизовский Кот 42 минуты назад

      Вот это поворот!

      0
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      Рейтинг: +5106

      BRO_football 43 минуты назад

      Зачем? У него же травма головы. На воротах постоянно в шлеме стоял. И теперь с такой хрустальной головой Чех хочет ещё и в хоккей играть? О здоровье совсем не думает

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      Рейтинг: +818

      shikari__ > BRO_football 30 минут назад

      согласен, в хоккее ведь голова ничем не защищена, о чем думает...
      хрустальная голова? хм.

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      Рейтинг: +138

      vavanze 51 минуту назад

      Зачем

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      Рейтинг: +138

      vavanze 54 минуты назад

      Нахера

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