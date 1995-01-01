Технический директор «Челси» Петр Чех рассказал о поиске нового главного тренера клуба.

«Я мог бы проконсультировать всех кандидатов, рассказать об идеях. Клуб определил несколько вариантов. Ситуация открытая, Фрэнк – один из кандидатов. У нас есть еще несколько дней, прежде чем первая команда начнет подготовку, к тому времени мы бы хотели решить вопрос с тренером», – сказал Чех.

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