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    Чех – о новом тренере «Челси»: «Ситуация открытая, Лэмпард – один из кандидатов» 

    Технический директор «Челси» Петр Чех рассказал о поиске нового главного тренера клуба.

    «Я мог бы проконсультировать всех кандидатов, рассказать об идеях. Клуб определил несколько вариантов. Ситуация открытая, Фрэнк – один из кандидатов. У нас есть еще несколько дней, прежде чем первая команда начнет подготовку, к тому времени мы бы хотели решить вопрос с тренером», – сказал Чех.

    • В середине июня «Челси» покинул Маурицио Сарри. Он возглавил «Ювентус».
    • Лэмпард сейчас работает в «Дерби Каунти». Клуб разрешил ему вести переговоры с «Челси».

    «Челси» сильно меняется. Приход Лэмпарда это доказывает

    Источник: Ceske Noviny

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