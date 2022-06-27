«Челси» объявил об уходе Чеха. Он был техническим советником клуба

Ой не хорошо поступает новый владелец, я понимаю оптимизация там и нужно отбить вложенные деньги но так поступать с легендой клуба?
Петр Чех покидает «Челси» вслед за Мариной Грановской.
Экс-вратарь занимал пост технического советника лондонского клуба.
Он консультировал «Челси» по футбольным вопросом, а также занимался укреплением связей между академией и основной командой.
- Чех получил эту должность летом 2019 года.
- В ходе игровой карьеры он выступал за «Челси» с 2004 по 2015 год.
- Голкипер выиграл 15 трофеев, включая 4 победы в АПЛ и Лигу чемпионов.
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