«Челси» объявил об уходе Чеха. Он был техническим советником клуба

Петр Чех покидает «Челси» вслед за Мариной Грановской.

Экс-вратарь занимал пост технического советника лондонского клуба.

Он консультировал «Челси» по футбольным вопросом, а также занимался укреплением связей между академией и основной командой.

Чех получил эту должность летом 2019 года.

В ходе игровой карьеры он выступал за «Челси» с 2004 по 2015 год.

Голкипер выиграл 15 трофеев, включая 4 победы в АПЛ и Лигу чемпионов.

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