Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай внезапного чемпиона
Тест: угадай внезапного чемпиона
2 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
3 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»

«Челси» объявил об уходе Чеха. Он был техническим советником клуба

Петр Чех покидает «Челси» вслед за Мариной Грановской.

Экс-вратарь занимал пост технического советника лондонского клуба.

Он консультировал «Челси» по футбольным вопросом, а также занимался укреплением связей между академией и основной командой.

  • Чех получил эту должность летом 2019 года.
  • В ходе игровой карьеры он выступал за «Челси» с 2004 по 2015 год.
  • Голкипер выиграл 15 трофеев, включая 4 победы в АПЛ и Лигу чемпионов.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
«Челси» подпишет летом двух защитников 1
Тухель и Боли обсудили на Ибице трансферы «Челси» 1
«Челси» готов платить Дембеле 8 миллионов в год. Идут переговоры
Источник: сайт «Челси»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:38
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +791

    talgatnurzhanov2006 1 час назад

    Ой не хорошо поступает новый владелец, я понимаю оптимизация там и нужно отбить вложенные деньги но так поступать с легендой клуба?

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11