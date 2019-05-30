Чех – после поражения в финале ЛЕ: «Я горжусь тем, как сыграл сегодня. Сделал все возможное»

Вратарь «Арсенала» Петр Чех прокомментировал результат матча финала Лиги Европы против «Челси» (1:4). Для голкипера это последняя игра за клуб, он покинет команду летом после истечения контракта.

«Я горжусь собой. Горжусь тем, как я сыграл сегодня. Когда играешь в последнем матче в финале, то на тебя всегда большое давление и вокруг тебя много слухов.

Мне нужно было играть, и я должен сказать, что сделал все возможное. Я могу оглянуться без сожалений, за исключением того, что мы много работали весь год и остались ни с чем. Эти игроки не заслуживают такого, они много работали в этом сезоне.

Легко сказать, что мы завершили сезон с пустыми руками. Но я могу заверить всех, что работа, которую мы проделали в течение сезона, позволит команде вернуться намного сильнее в следующем сезоне.

Будущее? Я продолжу говорить, что хотел поднять трофей, а потом думать о будущем. До 30 июня я игрок «Арсенала», – сказал Чех.

Чех выступал за «Арсенал» с 2015 по 2019 год.

По информации Sky Sports, после истечения контракта он станет спортивным директором «Челси».

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