Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?

    Чех – после поражения в финале ЛЕ: «Я горжусь тем, как сыграл сегодня. Сделал все возможное»

    Вратарь «Арсенала» Петр Чех прокомментировал результат матча финала Лиги Европы против «Челси» (1:4). Для голкипера это последняя игра за клуб, он покинет команду летом после истечения контракта.

    «Я горжусь собой. Горжусь тем, как я сыграл сегодня. Когда играешь в последнем матче в финале, то на тебя всегда большое давление и вокруг тебя много слухов.

    Мне нужно было играть, и я должен сказать, что сделал все возможное. Я могу оглянуться без сожалений, за исключением того, что мы много работали весь год и остались ни с чем. Эти игроки не заслуживают такого, они много работали в этом сезоне.

    Легко сказать, что мы завершили сезон с пустыми руками. Но я могу заверить всех, что работа, которую мы проделали в течение сезона, позволит команде вернуться намного сильнее в следующем сезоне.

    Будущее? Я продолжу говорить, что хотел поднять трофей, а потом думать о будущем. До 30 июня я игрок «Арсенала», – сказал Чех.

    • Чех выступал за «Арсенал» с 2015 по 2019 год.
    • По информации Sky Sports, после истечения контракта он станет спортивным директором «Челси».

    Сарри хоронили, но этой ночью он всех заткнул

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.05.2019 01:51
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1438

      SarJr 30 мая, 09:11

      Чех единственный кто старался и хоть как то играл. Остальное арсенал просто провалился по полной

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Дима Цэ 30 мая, 08:48

      Чех хорошо сыграл. К нему меньше всего вопросов... Защита-РЕШЕТО!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +602

      AHTUNGBOL 30 мая, 07:00

      Когда уходят легендарные вратари, то вместе с ними уходит целая эпоха...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Nayturs 30 мая, 06:29

      Спасибо Петер, ты легенда! Если бы не твоя игра счёт был был 5:1

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29229

      portero > Nayturs 30 мая, 07:56

      Остальные ему не вытащить, в касание удары с близкого расстояния , спасение реально одно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7064

      Cules2013 30 мая, 06:28

      Чех отлично отыграл матч. Защита Арсенала ни о чём была.

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77107
    #4
    zigbert
    71228
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru