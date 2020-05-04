Смертин: «Чех не производил впечатление спортсмена. Было тяжело рассматривать его на перспективу»

Экс-полузащитник «Челси» Алексей Смертин поделился воспоминаниями о голкипере Петре Чехе, с которым выступал в Лондоне.

«Мы с ним жили в гостинице, потому что приехали из Франции, у нас не было квартир. Мы общались на французском, ужинали вместе. Он не производил впечатление спортсмена как такового. Мы с ним обсуждали политику, те традиции, на которых он был взрощен. Чех был молод, я помню его еще по игре во Франции.

Как вратарь он потрясающий, стабильный. Несмотря на молодость, у него были антропологические данные, прыгучесть, он хорошо играл на выходе из ворот. Было ли понятно, что это игрок на 11 сезонов в «Челси»? Нет, у меня не было такой уверенности. Я мог бы говорить так о других футболистах, но чтобы брать во внимание вратаря. Особенно в Англии, где атлетичные футболисты и нужно вступать в единоборства за пределами вратарской. Очень тяжело было рассматривать его на перспективу. Рекорд Премьер-лиги по количеству сухих матчей — это не только его заслуга. Нужно учитывать оборонительные редуты «Челси», мяч в ошметках иногда ему прилетал», – сказал Смертин.