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    Смертин: «Чех не производил впечатление спортсмена. Было тяжело рассматривать его на перспективу»

    Экс-полузащитник «Челси» Алексей Смертин поделился воспоминаниями о голкипере Петре Чехе, с которым выступал в Лондоне.

    «Мы с ним жили в гостинице, потому что приехали из Франции, у нас не было квартир. Мы общались на французском, ужинали вместе. Он не производил впечатление спортсмена как такового. Мы с ним обсуждали политику, те традиции, на которых он был взрощен. Чех был молод, я помню его еще по игре во Франции.

    Как вратарь он потрясающий, стабильный. Несмотря на молодость, у него были антропологические данные, прыгучесть, он хорошо играл на выходе из ворот. Было ли понятно, что это игрок на 11 сезонов в «Челси»? Нет, у меня не было такой уверенности. Я мог бы говорить так о других футболистах, но чтобы брать во внимание вратаря. Особенно в Англии, где атлетичные футболисты и нужно вступать в единоборства за пределами вратарской. Очень тяжело было рассматривать его на перспективу. Рекорд Премьер-лиги по количеству сухих матчей — это не только его заслуга. Нужно учитывать оборонительные редуты «Челси», мяч в ошметках иногда ему прилетал», – сказал Смертин.

    • Россиянин играл за «Челси» в 2003-2006 годах. Он провел за лондонцев 16 матчей,забил один мяч.
    • Чех с 2004 по 2015 годы сыграл в лондонском клубе 333 матча, пропустив 242 гола.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10311

      KLIM777 1 час назад

      Россиянин играл за «Челси» в 2003-2006 годах. Он провел за лондонцев 16 матчей,забил один мяч.

      За 3 года 16 матчей. да уж.

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