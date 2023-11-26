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    • Петр Чех дебютировал в высшем хоккейном дивизионе Британии

    Петр Чех дебютировал в высшем хоккейном дивизионе Британии

    Вратарь хоккейного клуба «Белфаст» Петр Чех впервые сыграл в высшей лиге Британии.

    Накануне Чех вышел на четыре минуты в матче с «Глазго» (5:1). Петр успел отразить один бросок.

    • Чех стал первым человеком, сыгравшим в высших футбольном и хоккейном дивизионах Англии.
    • Это 4-й клуб Петра в хоккейной карьере.
    • В футболе он выступал за «Арсенал», «Челси».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +98

      СПбМерлин 1 час назад

      Невероятное достижение!

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      Рейтинг: +2168

      DMитрий > СПбМерлин 1 час назад

      Невероятно для нынешнего поколения. А раньше у нас в союзе (времена Боброва) это было обычной практикой. Летом проффи в футбол, зимой в хоккей. Конечно делаем поправки, что СПОРТ был в те времена не настолько узко профессиональным, но тем не менее факт. Чеху тем не менее респект.

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      Рейтинг: +18182

      Garrincha58 2 часа назад

      скоро британцы лучше русских играть будут

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      Рейтинг: +2168

      DMитрий > Garrincha58 1 час назад

      Скоро это когда у тебя? Планета к тому времени раз 5 пере.е.б.н.ё.т.с.я вокруг своей оси...

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