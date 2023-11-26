Петр Чех дебютировал в высшем хоккейном дивизионе Британии

Невероятное достижение!
Вратарь хоккейного клуба «Белфаст» Петр Чех впервые сыграл в высшей лиге Британии.
Накануне Чех вышел на четыре минуты в матче с «Глазго» (5:1). Петр успел отразить один бросок.
Вратарь хоккейного клуба «Белфаст» Петр Чех впервые сыграл в высшей лиге Британии.
Накануне Чех вышел на четыре минуты в матче с «Глазго» (5:1). Петр успел отразить один бросок.
Невероятное достижение!
Невероятно для нынешнего поколения. А раньше у нас в союзе (времена Боброва) это было обычной практикой. Летом проффи в футбол, зимой в хоккей. Конечно делаем поправки, что СПОРТ был в те времена не настолько узко профессиональным, но тем не менее факт. Чеху тем не менее респект.
скоро британцы лучше русских играть будут
Скоро это когда у тебя? Планета к тому времени раз 5 пере.е.б.н.ё.т.с.я вокруг своей оси...