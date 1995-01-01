Чех – новый технический директор «Челси»

Бывший голкипер «Челси» и сборной Чехии Петр Чех возвращается в лондонский клуб в качестве нового технического директора.

«Это большая честь вернуться в «Челси». Хочу помочь команде создать подходящие условия для продолжения успешной истории, достигнутой клубом за последние 15 лет. Я не могу дождаться нового вызова и надеюсь, что смогу помочь футбольными знаниями и опытом», – сказал Чех.

Ранее должность технического директора занимал Майкл Эменало.

Чех выступал за «Челси» с 2004 по 2015 год.

В составе синих чех завоевал 15 трофеев, включая четыре победы в АПЛ и Лигу чемпионов.

Последний клуб Петра – лондонский «Арсенал».