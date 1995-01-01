Чех – новый технический директор «Челси»

Это типа сисадмином в Челси стал?
Бывший голкипер «Челси» и сборной Чехии Петр Чех возвращается в лондонский клуб в качестве нового технического директора.
«Это большая честь вернуться в «Челси». Хочу помочь команде создать подходящие условия для продолжения успешной истории, достигнутой клубом за последние 15 лет. Я не могу дождаться нового вызова и надеюсь, что смогу помочь футбольными знаниями и опытом», – сказал Чех.
Ранее должность технического директора занимал Майкл Эменало.
- Чех выступал за «Челси» с 2004 по 2015 год.
- В составе синих чех завоевал 15 трофеев, включая четыре победы в АПЛ и Лигу чемпионов.
- Последний клуб Петра – лондонский «Арсенал».
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— Chelsea FC (@ChelseaFC) 21 июня 2019 г.