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    Чех – новый технический директор «Челси»

    Бывший голкипер «Челси» и сборной Чехии Петр Чех возвращается в лондонский клуб в качестве нового технического директора.

    «Это большая честь вернуться в «Челси». Хочу помочь команде создать подходящие условия для продолжения успешной истории, достигнутой клубом за последние 15 лет. Я не могу дождаться нового вызова и надеюсь, что смогу помочь футбольными знаниями и опытом», – сказал Чех.

    Ранее должность технического директора занимал Майкл Эменало.

    • Чех выступал за «Челси» с 2004 по 2015 год.
    • В составе синих чех завоевал 15 трофеев, включая четыре победы в АПЛ и Лигу чемпионов.
    • Последний клуб Петра – лондонский «Арсенал».

    Источник: Официальный твиттер «Челси»

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    Сегодня, 11:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +530

      dolf666 5 минут назад

      Это типа сисадмином в Челси стал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13114

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Успехов танкисту! Вот так должна работать преемственность.

      0
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