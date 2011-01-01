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    Нойер – лучший вратарь десятилетия по версии IFFHS

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших голкиперов в период с 2011 по 2020 год.

    Первое место занял вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер. В топ-3 также вошли Джанлуиджи Буффон и Тибо Куртуа.

    Топ-10 лучших вратарей десятилетия по версии IFFHS:

    1. Мануэль Нойер («Бавария», Германия);

    2. Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия);

    3. Тибо Куртуа («Реал», Бельгия);

    4. Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция);

    5. Кейлор Навас («ПСЖ», Коста-Рика);

    6. Ян Облак («Атлетико», Словения);

    7. Петр Чех (завершил карьеру, Чехия);

    8. Марк-Андре тер Стеген («Барселона», Германия);

    9. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед», Испания);

    10. Икер Касильяс (завершил карьеру, Испания).

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    Источник: IFFHS

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    Сегодня, 12:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +19734

      DOCTOR PENALTY 31 минуту назад

      На каком Акинфеев?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5647

      серега кашин 1 час назад

      вполне справедливо, нойер на протяжении многих лет не опускается ниже определенного уровня и показывает стабильную игру

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