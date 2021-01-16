Нойер – лучший вратарь десятилетия по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших голкиперов в период с 2011 по 2020 год.

Первое место занял вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер. В топ-3 также вошли Джанлуиджи Буффон и Тибо Куртуа.

Топ-10 лучших вратарей десятилетия по версии IFFHS:

1. Мануэль Нойер («Бавария», Германия);

2. Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия);

3. Тибо Куртуа («Реал», Бельгия);

4. Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция);

5. Кейлор Навас («ПСЖ», Коста-Рика);

6. Ян Облак («Атлетико», Словения);

7. Петр Чех (завершил карьеру, Чехия);

8. Марк-Андре тер Стеген («Барселона», Германия);

9. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед», Испания);

10. Икер Касильяс (завершил карьеру, Испания).

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