Нойер – лучший вратарь десятилетия по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших голкиперов в период с 2011 по 2020 год.
Первое место занял вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер. В топ-3 также вошли Джанлуиджи Буффон и Тибо Куртуа.
Топ-10 лучших вратарей десятилетия по версии IFFHS:
1. Мануэль Нойер («Бавария», Германия);
2. Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия);
3. Тибо Куртуа («Реал», Бельгия);
4. Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция);
5. Кейлор Навас («ПСЖ», Коста-Рика);
6. Ян Облак («Атлетико», Словения);
7. Петр Чех (завершил карьеру, Чехия);
8. Марк-Андре тер Стеген («Барселона», Германия);
9. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед», Испания);
10. Икер Касильяс (завершил карьеру, Испания).
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