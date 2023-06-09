Чех подписал контракт с английским хоккейным клубом

Бывший вратарь «Челси», «Арсенала», сборной Чехии Петр Чех продолжает хоккейную карьеру. Он подписал контракт с английским клубом «Оксфорд».

Прежде спортсмен выступал в хоккее за «Гилфорд Феникс» и «Челмсфорд».

«Очень рад этой главе с «Оксфордом». Слышал хорошие мнения о клубе.

С нетерпением жду возможности снова сыграть с некоторыми партнерами по бывшим клубам. У «Оксфорда» большие амбиции. Надеюсь, что смогу помочь им», – сказал Чех.