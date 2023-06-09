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    Чех подписал контракт с английским хоккейным клубом

    Бывший вратарь «Челси», «Арсенала», сборной Чехии Петр Чех продолжает хоккейную карьеру. Он подписал контракт с английским клубом «Оксфорд».

    Прежде спортсмен выступал в хоккее за «Гилфорд Феникс» и «Челмсфорд».

    «Очень рад этой главе с «Оксфордом». Слышал хорошие мнения о клубе.

    С нетерпением жду возможности снова сыграть с некоторыми партнерами по бывшим клубам. У «Оксфорда» большие амбиции. Надеюсь, что смогу помочь им», – сказал Чех.

    • У 41-летнего вратаря 124 матча за сборную Чехии.
    • Игрок брал Лигу чемпионов с «Челси».
    • В 2019-2022 годах Чех был техническим директором лондонцев.

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    Источник: твиттер «Оксфорда»

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