Чех подписал контракт с английским хоккейным клубом

Бывший вратарь «Челси», «Арсенала», сборной Чехии Петр Чех продолжает хоккейную карьеру. Он подписал контракт с английским клубом «Оксфорд».
Прежде спортсмен выступал в хоккее за «Гилфорд Феникс» и «Челмсфорд».
«Очень рад этой главе с «Оксфордом». Слышал хорошие мнения о клубе.
С нетерпением жду возможности снова сыграть с некоторыми партнерами по бывшим клубам. У «Оксфорда» большие амбиции. Надеюсь, что смогу помочь им», – сказал Чех.
- У 41-летнего вратаря 124 матча за сборную Чехии.
- Игрок брал Лигу чемпионов с «Челси».
- В 2019-2022 годах Чех был техническим директором лондонцев.
Источник: твиттер «Оксфорда»