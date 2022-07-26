Хайкин назвал имя своего кумира

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин рассказал о своем кумире в интервью The Belfast Telegraph.

«Когда я рос, восхищался Петером Чехом в «Челси». Он был отличным образцом для подражания и фантастическим вратарeм. Сейчас он очень успешен за пределами поля – это тоже является источником вдохновения», – сказал Хайкин.