Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    2 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    3 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста

    Хайкин назвал имя своего кумира

    Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин рассказал о своем кумире в интервью The Belfast Telegraph.

    «Когда я рос, восхищался Петером Чехом в «Челси». Он был отличным образцом для подражания и фантастическим вратарeм. Сейчас он очень успешен за пределами поля – это тоже является источником вдохновения», – сказал Хайкин.

    • Чех был техническим советником «Челси» с 2019 по 2022-й год.
    • В ходе игровой карьеры он выступал за «Челси» с 2004 по 2015 год.
    • Голкипер выиграл 15 трофеев, включая 4 победы в АПЛ и Лигу чемпионов.

    Новости по теме
    Хайкин отреагировал на информацию об интересе из АПЛ 1
    Хайкин рассказал, каково быть российским спортсменом в Европе
    Лига чемпионов. «Буде-Глимт» с Хайкиным уступил «Линфилду» 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:07
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11