Хайкин назвал имя своего кумира

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин рассказал о своем кумире в интервью The Belfast Telegraph.
«Когда я рос, восхищался Петером Чехом в «Челси». Он был отличным образцом для подражания и фантастическим вратарeм. Сейчас он очень успешен за пределами поля – это тоже является источником вдохновения», – сказал Хайкин.
- Чех был техническим советником «Челси» с 2019 по 2022-й год.
- В ходе игровой карьеры он выступал за «Челси» с 2004 по 2015 год.
- Голкипер выиграл 15 трофеев, включая 4 победы в АПЛ и Лигу чемпионов.
Источник: «Чемпионат»