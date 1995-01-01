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    Чех – об игре за резервистов «Челси»: «Я вернул прежнее состояние. Смогу сыграть в АПЛ»

    Вратарь Петр Чех сыграл за резервную команду «Челси» против «Тоттенхэма» (3:2) и поделился эмоциями от возвращения на поле.

    «Первые 20 минут искал необходимое движение. Со временем приспособился к темпу игры, чувствовал себя нормально.

    Последние несколько месяцев я много работал, но, из-за того, что полтора года не играл, все равно нервничал. С помощью этой игры я вернул прежнее состояние – это было необходимо, если я вдруг понадоблюсь в АПЛ», – приводит слова Чеха Sport Invest.

    • 38-летний Чех завершил вратарскую карьеру в 2019 году.
    • «Челси» включил чешского голкипера в заявку для участия в матчах АПЛ.

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    Источник: Sport Invest

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