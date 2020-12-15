Чех – об игре за резервистов «Челси»: «Я вернул прежнее состояние. Смогу сыграть в АПЛ»

Вратарь Петр Чех сыграл за резервную команду «Челси» против «Тоттенхэма» (3:2) и поделился эмоциями от возвращения на поле.
«Первые 20 минут искал необходимое движение. Со временем приспособился к темпу игры, чувствовал себя нормально.
Последние несколько месяцев я много работал, но, из-за того, что полтора года не играл, все равно нервничал. С помощью этой игры я вернул прежнее состояние – это было необходимо, если я вдруг понадоблюсь в АПЛ», – приводит слова Чеха Sport Invest.
- 38-летний Чех завершил вратарскую карьеру в 2019 году.
- «Челси» включил чешского голкипера в заявку для участия в матчах АПЛ.
Источник: Sport Invest