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    Буффон – лучший вратарь XXI века по версии IFFHS. Касильяс – второй, Чех – третий

    Международная федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших вратарей XXI века.

    Лучшим стал вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон. Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс занял второе место, экс-вратарь «Челси» Петр Чех замкнул тройку.

    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер расположился на четвертой строчке рейтинга. Тибо Куртуа из «Реала» стал пятым.

    В топ-10 не попали голкипер «Атлетико» Ян Облак (12-е место), Марк-Андре тер Стеген (13) из «Барселоны» и вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа (14).

    В десятку лучших вратарей в XXI веке по версии IFFHS вошли:

    1. Джанлуиджи Буффон

    2. Икер Касильяс

    3. Петр Чех

    4. Мануэль Нойер

    5. Тибо Куртуа

    6. Виктор Вальдес

    7. Уго Льорис

    8. Эдвин ван дер Сар

    9. Оливер Кан

    10. Кейлор Навас

    С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

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    Источник: IFFHS

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    Сегодня, 21:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8209

      Hektor 84 20 минут назад

      А где Жулио Сезар? По каким критериям Льорис попал в список? Так же как и Куртуа с Вальдесом! Вальдес вообще косячник, та и в сборной не играл. Та и в барсе играл в то время когда там звезды зажигали с контролем мяча в 80% игрового времени. До ворот барсы редко кто доходил.

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      Рейтинг: +6259

      Puddle > Hektor 84 10 минут назад

      Согласен. Льориса, Наваса, Куртуа и Вальдеса я бы убрал из списка. Добавил бы Сезара, Диду. Может даже Рейну. Нойер на второе! Кан на третье! Или даже наоборот. Имхо.

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