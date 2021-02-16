Буффон – лучший вратарь XXI века по версии IFFHS. Касильяс – второй, Чех – третий

Международная федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших вратарей XXI века.

Лучшим стал вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон. Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс занял второе место, экс-вратарь «Челси» Петр Чех замкнул тройку.

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер расположился на четвертой строчке рейтинга. Тибо Куртуа из «Реала» стал пятым.

В топ-10 не попали голкипер «Атлетико» Ян Облак (12-е место), Марк-Андре тер Стеген (13) из «Барселоны» и вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа (14).

В десятку лучших вратарей в XXI веке по версии IFFHS вошли:

1. Джанлуиджи Буффон

2. Икер Касильяс

3. Петр Чех

4. Мануэль Нойер

5. Тибо Куртуа

6. Виктор Вальдес

7. Уго Льорис

8. Эдвин ван дер Сар

9. Оливер Кан

10. Кейлор Навас

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.