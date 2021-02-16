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  • Буффон – лучший вратарь XXI века по версии IFFHS. Касильяс – второй, Чех – третий

Буффон – лучший вратарь XXI века по версии IFFHS. Касильяс – второй, Чех – третий

16 февраля 2021, 21:53
13

Международная федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших вратарей XXI века.

Лучшим стал вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон. Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс занял второе место, экс-вратарь «Челси» Петр Чех замкнул тройку.

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер расположился на четвертой строчке рейтинга. Тибо Куртуа из «Реала» стал пятым.

В топ-10 не попали голкипер «Атлетико» Ян Облак (12-е место), Марк-Андре тер Стеген (13) из «Барселоны» и вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа (14).

В десятку лучших вратарей в XXI веке по версии IFFHS вошли:

1. Джанлуиджи Буффон

2. Икер Касильяс

3. Петр Чех

4. Мануэль Нойер

5. Тибо Куртуа

6. Виктор Вальдес

7. Уго Льорис

8. Эдвин ван дер Сар

9. Оливер Кан

10. Кейлор Навас

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

Источник: IFFHS
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Ювентус Реал Челси Бавария Касильяс Икер Нойер Мануэль Чех Петр Буффон Джанлуиджи Куртуа Тибо
Комментарии (13)
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Hektor 84
1613502531
А где Жулио Сезар? По каким критериям Льорис попал в список? Так же как и Куртуа с Вальдесом! Вальдес вообще косячник, та и в сборной не играл. Та и в барсе играл в то время когда там звезды зажигали с контролем мяча в 80% игрового времени. До ворот барсы редко кто доходил.
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Skull_Boy
1613503785
Куртуа, Льорис и Вальдес - серьезно, а Кан с Дидой и Демирелем по губе
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Dob13
1613503797
Нойер и Кан! :-)
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DeStar
1613508064
какйо еще куртуа? за что? всех понимаю, но какой куртуа, может наваса и куртуа поменять? навас реаловский рядом с этим куртуа как белаз рядом с газелью.
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maksimg8bykov
1613510717
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El_Chori
1613571832
Наконец-то справедливая статистика! Только у этих ребят она адекватная обычно
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вальтер 79
1613583511
ппц а Яшин где он единственый вратарь обладатель золотого мяча и не попал в топ 10 да уж печалька
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koli4ka
1613666604
а де саня филлимонов,а без игоря канифеева этот рэйтинг вааще фуфло!!!!
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