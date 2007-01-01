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    Чех дебютировал в хоккее с победы. Его признали лучшим игроком матча

    Бывший футбольный вратарь Петр Чех провел дебютный матч за полупрофессиональный английский хоккейный клуб «Гилфорд Феникс».

    37-летний голкипер вышел на лед в игре с «Суиндон Уайлд Кэтс» (3:2). Он пропустил две шайбы, отразил решающий буллит и был признан лучшим игроком встречи.

    «У меня было что-то вроде мечты детства – сыграть в хоккей один матч. И она осуществилась. У меня это уже никто не отнимет, и это здорово.

    Думаю, для молодых игроков это может быть примером: если гнаться за мечтой, что-то хорошее может получиться. У меня было такое в футболе, и все мои мечты осуществились», – сказал Чех.

    Источник: Sky Sports

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