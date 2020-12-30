УЕФА показал лучшие сейвы Чеха за «Челси» в Лиге чемпионов. Клуб подписал его 17 лет назад

Ровно 17 лет назад голкипер Петр Чех стал футболистом «Челси». По этому случаю УЕФА показал лучшие сейвы чеха в Лиге чемпионов в составе лондонцев.
«Остальное уже история», – сказано в посте УЕФА.
- Чех играл за «Челси» в течение 11 лет.
- С клубом он брал Лигу чемпионов и Лигу Европы.
- Сейчас Чех занимает в «Челси» должность советника тренерского штаба.
#OTD in 2004, Chelsea agreed a deal to sign Petr Čech. The rest is history...#UCL @ChelseaFC @PetrCech pic.twitter.com/KYD667AqUg— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 9, 2021