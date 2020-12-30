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    УЕФА показал лучшие сейвы Чеха за «Челси» в Лиге чемпионов. Клуб подписал его 17 лет назад

    Ровно 17 лет назад голкипер Петр Чех стал футболистом «Челси». По этому случаю УЕФА показал лучшие сейвы чеха в Лиге чемпионов в составе лондонцев.

    «Остальное уже история», – сказано в посте УЕФА.

    • Чех играл за «Челси» в течение 11 лет.
    • С клубом он брал Лигу чемпионов и Лигу Европы.
    • Сейчас Чех занимает в «Челси» должность советника тренерского штаба.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер УЕФА

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