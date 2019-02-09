Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Хаддерсфилд Таун - Арсенал
Хаддерсфилд Таун - Арсенал: обзор матча 09 февраля 2019
Хаддерсфилд Таун
09.02.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
90+3'
С. Колашинац (АГ)
16'
А. Ивоби
44'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Арсенал
90'
+3
Желтая карточка
С. Колашинац
Желтая карточка
А. Дьякаби
90'
+3
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
С. Колашинац
90'
+3
55'
Желтая карточка
Э. Мэйтленд-Найлс
Желтая карточка
Т. Конголо
49'
44'
ГОЛ! 0:2!
А. Ляказетт
Пас отдал
Э. Мэйтленд-Найлс
Желтая карточка
К. Шиндлер
36'
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Ивоби
Пас отдал
С. Колашинац
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
25
Занка
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
Главный тренер
Ян Зиверт
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-4-2
29
Хамер
25
Занка
26
Шиндлер
5
Конголо
2
Смит
7
Бакуна
13
Муй
6
Хогг
40
Панчеон
27
Дьякаби
10
Качунга
4-1-3-1-1
1
Лено
18
Монреаль
13
Мустафи
6
Косиельни
23
Колашинац
34
Торрейра
2
Мэйтленд-Найлс
6
Гендузи
22
Мхитарян
17
Ивоби
91
Ляказетт
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Арсенал
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
1
Петр Чех
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Джоэл Коулмэн
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Арсенал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
Новости команд
Все
Хаддерсфилд Таун
Арсенал
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:22
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:22
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+