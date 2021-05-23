Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Даниэль Конгре
Статистика
Даниэль Конгре - статистика
Завершил карьеру
5 апреля 1985 (41)
#3 | Защитник
184 см | 81 кг
Франция | Гваделупа
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Лига 1 2013/2014
Лига чемпионов 2012/2013
Суперкубок Франции 2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монпелье
38
2
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Нант
1 : 2
23.05.2021
Монпелье
1' - 25'
Франция. Лига 1, 37 тур
Монпелье
0 : 0
16.05.2021
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Страсбур
2 : 3
09.05.2021
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Монпелье
1 : 2
02.05.2021
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Ницца
3 : 1
25.04.2021
Монпелье
1' - 60'
Франция. Лига 1, 33 тур
Лилль
1 : 1
16.04.2021
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Монпелье
3 : 3
10.04.2021
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Анжер
1 : 1
04.04.2021
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Монпелье
3 : 1
21.03.2021
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ним
1 : 1
14.03.2021
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Монпелье
1 : 1
03.03.2021
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Реймс
0 : 0
28.02.2021
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Монпелье
2 : 1
21.02.2021
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Лион
1 : 2
13.02.2021
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
4 : 2
07.02.2021
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Метц
1 : 1
03.02.2021
Монпелье
1' - 90'
58'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монпелье
1 : 2
30.01.2021
Ланс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
4 : 0
22.01.2021
Монпелье
1' - 68'
Франция. Лига 1, 20 тур
Монпелье
2 : 3
15.01.2021
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Монпелье
1 : 1
09.01.2021
Нант
1' - 90'
75'
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
3 : 1
06.01.2021
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монпелье
2 : 3
23.12.2020
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Брест
2 : 2
20.12.2020
Монпелье
1' - 83'
Франция. Лига 1, 15 тур
Монпелье
0 : 2
16.12.2020
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ланс
2 : 3
12.12.2020
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Монпелье
1 : 3
05.12.2020
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Лорьян
0 : 1
29.11.2020
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Монпелье
4 : 3
22.11.2020
Страсбур
1' - 90'
54'
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
0 : 2
07.11.2020
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Сент-Этьен
0 : 1
01.11.2020
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Монпелье
0 : 4
25.10.2020
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Монако
1 : 1
18.10.2020
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Монпелье
0 : 1
04.10.2020
Ним
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Дижон
2 : 2
27.09.2020
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Монпелье
4 : 1
20.09.2020
Анжер
1' - 90'
16'
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
2 : 1
15.09.2020
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
3 : 1
12.09.2020
Ницца
1' - 90'
50, 64'
Франция. Лига 1, 2 тур
Ренн
2 : 1
29.08.2020
Монпелье
1' - 90'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
Видео
Соболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+