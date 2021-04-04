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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Монпелье
Анжер - Монпелье: обзор матча 04 апреля 2021
Анжер
04.04.2021, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 31 тур
1 : 1
Завершен
Монпелье
72'
С. Баокен
47'
С. Мавидиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Монпелье
Замена
Н. Фатар
️️️️
А. Бобишон
85'
77'
Замена
Д. Ле Таллек
️️️️
Ж. Шотар
77'
Замена
М. Ристич
️️️️
Н. Коцца
ГОЛ! 1:1!
С. Баокен
72'
Замена
Л. Диони
️️️️
И. Амаду
65'
Желтая карточка
П. Капелле
49'
47'
ГОЛ! 0:1!
С. Мавидиди
30'
Желтая карточка
Ж. Самбья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
10
Ибраим Амаду
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
9
Анди Делор
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
44
Кевин Бома
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
8
Ванисс Таиби
АП
11
Ноа Фатар
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
99
Луи Диони
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
11
Элье Ваи
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
4-1-4-1
13
Бернардони
21
Думбия
8
Траоре
29
Томас
15
Мансе
10
Амаду
15
Капелле
14
Бобишон
10
Фульини
6
Мангани
13
Баокен
4-1-1-1-3
1
Омлин
10
Самбья
3
Конгре
31
Коцца
4
Хилтон
13
Шотар
4
Ферри
91
Мойе
9
Лаборд
45
Мавидиди
9
Делор
14
Бобишон
11
Фатар
11
Фатар
14
Бобишон
10
Амаду
99
Диони
99
Диони
10
Амаду
31
Коцца
23
Ристич
23
Ристич
31
Коцца
13
Шотар
6
Ле Таллек
6
Ле Таллек
13
Шотар
Остались в запасе
Анжер
Монпелье
16
Людовик Бутель
ВР
44
Кевин Бома
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
8
Ванисс Таиби
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
Главный тренер
Стефан Мулен
16
Димитри Берто
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
11
Элье Ваи
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
44
Кевин Бома
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
8
Ванисс Таиби
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
11
Элье Ваи
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Анжер - Монпелье
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
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