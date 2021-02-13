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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Монпелье
Лион - Монпелье: обзор матча 13 февраля 2021
Лион
13.02.2021, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 2
Завершен
Монпелье
45+1'
Л. Пакета
20'
Т. Саванье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Монпелье
81'
Замена
П. Мендеш
️️️️
С. Мавидиди
80'
Замена
П. Шкулетич
️️️️
Г. Лаборд
75'
Замена
Д. Ле Таллек
️️️️
Ф. Мойе
Замена
И. Слимани
️️️️
У. Ауа
72'
Замена
Р. Шерки
️️️️
Л. Пакета
72'
68'
Замена
Н. Коцца
️️️️
М. Ристич
Замена
М. Де Шильо
️️️️
М. Корне
63'
Замена
Б. Гимарайнс
️️️️
Т. Кадевере
62'
49'
Желтая карточка
М. Ристич
ГОЛ! 1:1!
Л. Пакета
45'
+1
Замена
Д. Бенламри
️️️️
Марсело
26'
20'
ГОЛ! 0:1!
Т. Саванье
Пас отдал
А. Делор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
8
Максанс Какере
ЦП
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Райан Шерки
АП
3
Djamel Belmadi
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
11
Элье Ваи
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Лопеш
20
Дьоманде
6
Марсело
15
Дюбуа
23
Мендес
10
Ауа
70
Корне
11
Пакета
9
Кадевере
10
Депай
9
Экамби
4-2-1-3
1
Омлин
10
Самбья
4
Хилтон
3
Конгре
23
Ристич
10
Саванье
4
Ферри
91
Мойе
9
Делор
45
Мавидиди
9
Лаборд
6
Марсело
4
Бенламри
4
Бенламри
6
Марсело
11
Пакета
10
Шерки
10
Шерки
11
Пакета
70
Корне
22
Де Шильо
22
Де Шильо
70
Корне
9
Кадевере
36
Гимарайнс
36
Гимарайнс
9
Кадевере
10
Ауа
19
Слимани
19
Слимани
10
Ауа
45
Мавидиди
3
Мендеш
3
Мендеш
45
Мавидиди
23
Ристич
31
Коцца
31
Коцца
23
Ристич
91
Мойе
6
Ле Таллек
6
Ле Таллек
91
Мойе
9
Лаборд
32
Шкулетич
32
Шкулетич
9
Лаборд
Остались в запасе
Лион
Монпелье
8
Максанс Какере
ЦП
3
Djamel Belmadi
ЦФ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
Главный тренер
Руди Гарсия
13
Жорис Шотар
ОП
20
Киган Долли
ЛВ
2
Арно Суке
ПЗ
11
Элье Ваи
ЦФ
16
Димитри Берто
ВР
Остались в запасе
8
Максанс Какере
ЦП
3
Djamel Belmadi
ЦФ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
Остались в запасе
13
Жорис Шотар
ОП
20
Киган Долли
ЛВ
2
Арно Суке
ПЗ
11
Элье Ваи
ЦФ
16
Димитри Берто
ВР
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Лион - Монпелье
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
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