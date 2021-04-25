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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Монпелье
Ницца - Монпелье: обзор матча 25 апреля 2021
Ницца
25.04.2021, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 34 тур
3 : 1
Завершен
Монпелье
6'
Х. Будауи
39'
Ж. Тодибо
40'
А. Клод-Морис
3'
Г. Лаборд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Монпелье
Замена
С. Н'Соки
️️️️
Р. Лопеш
90'
+1
79'
Замена
П. Шкулетич
️️️️
Ф. Мойе
79'
Замена
К. Видаль
️️️️
Н. Коцца
Замена
П. Лис-Мелу
️️️️
Х. Будауи
64'
Замена
Ф. Данильюк
️️️️
Ю. Аталь
64'
60'
Замена
Ж. Шотар
️️️️
Д. Ферри
60'
Замена
Д. Ле Таллек
️️️️
Д. Конгре
Желтая карточка
Х. Будауи
59'
56'
Желтая карточка
Ф. Мойе
ГОЛ! 3:1!
А. Клод-Морис
40'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Тодибо
Пас отдал
А. Клод-Морис
39'
ГОЛ! 1:1!
Х. Будауи
Пас отдал
К. Дольберг
6'
3'
ГОЛ! 0:1!
Г. Лаборд
Пас отдал
А. Делор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Адриан Урся
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
9
Анди Делор
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
22
Алексис Труй
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
19
Малик Селлуки
ПВ
14
Дан Ндой
ПВ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
26
Сами Бенчама
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
3-3-1-2-1
44
Бенитес
20
Аталь
2
Салиба
20
Тодибо
11
Камара
14
Шнейдерлен
3
Лотомба
6
Будауи
20
Клод-Морис
9
Лопеш
9
Дольберг
4-2-1-3
1
Омлин
10
Самбья
31
Коцца
3
Конгре
23
Ристич
4
Ферри
10
Саванье
91
Мойе
9
Лаборд
45
Мавидиди
9
Делор
9
Лопеш
34
Н'Соки
34
Н'Соки
9
Лопеш
20
Аталь
24
Данильюк
24
Данильюк
20
Аталь
6
Будауи
33
Лис-Мелу
33
Лис-Мелу
6
Будауи
31
Коцца
5
Видаль
5
Видаль
31
Коцца
4
Ферри
13
Шотар
13
Шотар
4
Ферри
3
Конгре
6
Ле Таллек
6
Ле Таллек
3
Конгре
91
Мойе
32
Шкулетич
32
Шкулетич
91
Мойе
Остались в запасе
Ницца
Монпелье
19
Малик Селлуки
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
22
Алексис Труй
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
Главный тренер
Адриан Урся
16
Димитри Берто
ВР
26
Сами Бенчама
ЦП
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
11
Элье Ваи
ЦФ
Остались в запасе
19
Малик Селлуки
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
22
Алексис Труй
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
26
Сами Бенчама
ЦП
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Адриан Урся
Статистика матча Ницца - Монпелье
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
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