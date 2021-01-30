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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Ланс
Монпелье - Ланс: обзор матча 30 января 2021
Монпелье
30.01.2021, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 22 тур
1 : 2
Завершен
Ланс
7'
Ш. Дукур
67'
Г. Какута
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Ланс
90'
Желтая карточка
М. Айдара
89'
Замена
Я. Каюзак
️️️️
С. Фофана
Замена
П. Шкулетич
️️️️
С. Мавидиди
87'
83'
Желтая карточка
Т. Маурисио
81'
Замена
Л. Баде
️️️️
Ж. Клосс
Замена
Д. Ле Таллек
️️️️
Ж. Шотар
78'
Замена
Ю. Ил-Лок
️️️️
Д. Ферри
77'
72'
Замена
Т. Маурисио
️️️️
Г. Какута
72'
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
С. Банза
67'
ГОЛ! 0:2!
Г. Какута
Пас отдал
Ш. Дукур
Замена
А. Суке
️️️️
К. Долли
63'
55'
Желтая карточка
С. Банза
51'
Желтая карточка
Ф. Сотока
Желтая карточка
В. Хилтон
48'
Желтая карточка
Г. Лаборд
18'
Желтая карточка
П. Мендеш
16'
Желтая карточка
С. Мавидиди
15'
7'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Дукур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
29
Флориан Сотока
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
Монпелье
1
Матис Карвальо
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
11
Элье Ваи
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
7
Тони Маурисио
АП
10
Давид Кошта
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Берто
3
Мендеш
4
Хилтон
3
Конгре
23
Ристич
13
Шотар
10
Самбья
4
Ферри
20
Долли
45
Мавидиди
9
Лаборд
3-3-1-1-2
16
Лека
22
Мишелен
2
Медина
15
Фортеш
92
Клосс
28
Дукур
21
Айдара
42
Фофана
5
Какута
24
Банза
29
Сотока
20
Долли
2
Суке
2
Суке
20
Долли
4
Ферри
73
Юн Ил-Лок
73
Юн Ил-Лок
4
Ферри
13
Шотар
6
Ле Таллек
6
Ле Таллек
13
Шотар
45
Мавидиди
32
Шкулетич
32
Шкулетич
45
Мавидиди
92
Клосс
5
Баде
5
Баде
92
Клосс
5
Какута
7
Маурисио
7
Маурисио
5
Какута
24
Банза
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
24
Банза
42
Фофана
18
Каюзак
18
Каюзак
42
Фофана
Остались в запасе
Монпелье
Ланс
1
Матис Карвальо
ВР
11
Элье Ваи
ЦФ
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
4
Иссиага Силла
ЛЗ
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
10
Давид Кошта
АП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
10
Корентен Жан
ЦФ
Остались в запасе
1
Матис Карвальо
ВР
11
Элье Ваи
ЦФ
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
Остались в запасе
4
Иссиага Силла
ЛЗ
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
10
Давид Кошта
АП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
10
Корентен Жан
ЦФ
Статистика матча Монпелье - Ланс
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
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