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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Лилль
Монпелье - Лилль: обзор матча 23 декабря 2020
Монпелье
23.12.2020, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 17 тур
2 : 3
Завершен
Лилль
57'
Г. Лаборд
70'
А. Делор
23'
Т. Веа
67'
Н. Иконе (П)
86'
Б. Йылмаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Лилль
Желтая карточка
Д. Ферри
88'
86'
ГОЛ! 2:3!
Б. Йылмаз
Пас отдал
Ю. Языджи
Замена
С. Мавидиди
️️️️
А. Делор
80'
Замена
А. Ойонго
️️️️
М. Ристич
78'
77'
Желтая карточка
Шека
76'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Т. Веа
76'
Замена
Б. Йылмаз
️️️️
Д. Дэвид
Замена
К. Долли
️️️️
Ю. Ил-Лок
73'
ГОЛ! 2:2!
А. Делор
Пас отдал
Ж. Самбья
70'
67'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Н. Иконе
Желтая карточка
М. Ристич
66'
58'
Замена
Д. Брадарич
️️️️
Рейнилду
ГОЛ! 1:1!
Г. Лаборд
57'
Желтая карточка
Ж. Самбья
50'
46'
Замена
Б. Сумаре
️️️️
Б. Андре
27'
Замена
Т. Джало
️️️️
З. Челик
23'
ГОЛ! 0:1!
Т. Веа
Пас отдал
Шека
17'
Желтая карточка
Б. Андре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Шека
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
33
Adil Ben Achour
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Лилль
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
8
Eugenio Pizzuto
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Омлин
23
Ристич
3
Конгре
4
Хилтон
10
Самбья
13
Шотар
4
Ферри
73
Юн Ил-Лок
91
Мойе
9
Лаборд
9
Делор
4-2-2-2
16
Меньян
2
Челик
4
Ботман
6
Фонте
17
Рейнилду
21
Андре
8
Шека
93
Иконе
19
Бамба
15
Дэвид
22
Веа
73
Юн Ил-Лок
20
Долли
20
Долли
73
Юн Ил-Лок
23
Ристич
8
Ойонго
8
Ойонго
23
Ристич
9
Делор
45
Мавидиди
45
Мавидиди
9
Делор
21
Андре
34
Сумаре
34
Сумаре
21
Андре
17
Рейнилду
6
Брадарич
6
Брадарич
17
Рейнилду
2
Челик
35
Джало
35
Джало
2
Челик
22
Веа
97
Языджи
97
Языджи
22
Веа
15
Дэвид
17
Йылмаз
17
Йылмаз
15
Дэвид
Остались в запасе
Монпелье
Лилль
2
Арно Суке
ПЗ
33
Adil Ben Achour
ЦФ
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Шейх Ниасс
ЦП
8
Eugenio Pizzuto
ЦФ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
1
Орестис Карнезис
ВР
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
2
Арно Суке
ПЗ
33
Adil Ben Achour
ЦФ
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
19
Шейх Ниасс
ЦП
8
Eugenio Pizzuto
ЦФ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
1
Орестис Карнезис
ВР
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Монпелье - Лилль
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
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