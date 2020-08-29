Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Монпелье
Ренн - Монпелье: обзор матча 29 августа 2020
Ренн
29.08.2020, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 2 тур
2 : 1
Завершен
Монпелье
22'
Д. Ле Таллек (АГ)
77'
Э. Камавинга
90+1'
Г. Лаборд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Монпелье
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Г. Лаборд
Пас отдал
А. Ойонго
88'
Замена
П. Шкулетич
️️️️
А. Суке
88'
Замена
С. Бенчама
️️️️
П. Мендеш
88'
Замена
К. Долли
️️️️
Т. Саванье
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
Рафинья
87'
Замена
Я. Гбоу
️️️️
Э. Камавинга
87'
ГОЛ! 2:0!
Э. Камавинга
Пас отдал
Ф. Мауасса
77'
Красная карточка
М. Терье
73'
Замена
Ж. Мартен
️️️️
Б. Бурижо
72'
Желтая карточка
Б. Бурижо
71'
Замена
С. Гирасси
️️️️
А. Эну
65'
63'
Замена
Ж. Самбья
️️️️
Д. Ферри
62'
Замена
А. Ойонго
️️️️
М. Ристич
60'
Желтая карточка
М. Ристич
Желтая карточка
Д. Да Силва
56'
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
53'
45'
+1
Желтая карточка
Т. Саванье
43'
Красная карточка
Ф. Мойе
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Ле Таллек
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Ренн
30
Пепе Боне
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
34
Янн Гбоу
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
2
Тибо Варгас
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
26
Сами Бенчама
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
4-3-1-2
1
Салин
27
Мауасса
3
Да Силва
21
Агер
2
Соппи
15
Н'Зонзи
6
Камавинга
27
Бурижо
11
Терье
11
Рафинья
23
Эну
4-2-2-1-1
1
Омлин
2
Суке
3
Конгре
3
Мендеш
23
Ристич
13
Шотар
6
Ле Таллек
10
Саванье
4
Ферри
91
Мойе
9
Лаборд
11
Рафинья
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
11
Рафинья
6
Камавинга
34
Гбоу
34
Гбоу
6
Камавинга
27
Бурижо
8
Мартен
8
Мартен
27
Бурижо
23
Эну
9
Гирасси
9
Гирасси
23
Эну
10
Саванье
20
Долли
20
Долли
10
Саванье
4
Ферри
10
Самбья
10
Самбья
4
Ферри
3
Мендеш
26
Бенчама
26
Бенчама
3
Мендеш
23
Ристич
8
Ойонго
8
Ойонго
23
Ристич
2
Суке
32
Шкулетич
32
Шкулетич
2
Суке
Остались в запасе
Ренн
Монпелье
29
Флавьен Тайт
ЛВ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
30
Пепе Боне
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
5
Клеман Видаль
ЦЗ
2
Тибо Варгас
ЦЗ
16
Димитри Берто
ВР
Остались в запасе
29
Флавьен Тайт
ЛВ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
30
Пепе Боне
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Остались в запасе
5
Клеман Видаль
ЦЗ
2
Тибо Варгас
ЦЗ
16
Димитри Берто
ВР
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Ренн - Монпелье
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Главный судья:
Вилли Делажо
Стадион:
Роазон Парк
Новости команд
Все
Ренн
Монпелье
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:05
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:05
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+