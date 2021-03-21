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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Бордо
Монпелье - Бордо: обзор матча 21 марта 2021
Монпелье
21.03.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 30 тур
3 : 1
Завершен
Бордо
35'
Ж. Самбья
58'
Г. Лаборд
69'
С. Мавидиди
28'
Х. У-Джо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Бордо
90'
+3
Желтая карточка
Л. Бенито
90'
+2
Замена
Д. Бриан
️️️️
Н. де Превилль
83'
Замена
С. Мара
️️️️
Р. Уден
Замена
П. Мендеш
️️️️
Г. Лаборд
82'
74'
Замена
А. Траоре
️️️️
Ж. Мишель Сери
Замена
А. Суке
️️️️
Ж. Самбья
74'
Замена
М. Ристич
️️️️
Н. Коцца
74'
Желтая карточка
Н. Коцца
72'
Замена
Ж. Шотар
️️️️
Ф. Мойе
70'
ГОЛ! 3:1!
С. Мавидиди
Пас отдал
Т. Саванье
69'
ГОЛ! 2:1!
Г. Лаборд
Пас отдал
А. Делор
58'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Самбья
35'
34'
Желтая карточка
Ж. Мишель Сери
28'
ГОЛ! 0:1!
Х. У-Джо
Пас отдал
П. Байссе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
19
Тома Башич
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
29
Ясин Адли
АП
10
Реми Уден
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
11
Элье Ваи
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
31
Амаду Траоре
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
4-2-1-3
1
Омлин
3
Конгре
4
Хилтон
31
Коцца
10
Самбья
10
Саванье
4
Ферри
91
Мойе
9
Лаборд
9
Делор
45
Мавидиди
4-2-2-2
56
Костиль
20
Сабали
44
Байссе
6
Косиельни
23
Бенито
19
Башич
14
Сери
10
Уден
29
Адли
12
де Превилль
16
У-Джо
31
Коцца
23
Ристич
23
Ристич
31
Коцца
9
Лаборд
3
Мендеш
3
Мендеш
9
Лаборд
10
Самбья
2
Суке
2
Суке
10
Самбья
91
Мойе
13
Шотар
13
Шотар
91
Мойе
10
Уден
14
Мара
14
Мара
10
Уден
14
Сери
31
Траоре
31
Траоре
14
Сери
12
де Превилль
7
Бриан
7
Бриан
12
де Превилль
Остались в запасе
Монпелье
Бордо
16
Димитри Берто
ВР
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
20
Киган Долли
ЛВ
11
Элье Ваи
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
6
Том Лакуа
ЦП
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
20
Киган Долли
ЛВ
11
Элье Ваи
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
6
Том Лакуа
ЦП
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Статистика матча Монпелье - Бордо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
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