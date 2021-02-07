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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Дижон
Монпелье - Дижон: обзор матча 07 февраля 2021
Монпелье
07.02.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 24 тур
4 : 2
Завершен
Дижон
48'
Г. Лаборд
56'
Г. Лаборд
61'
Т. Саванье
90+1'
П. Шкулетич
5'
С. Кулибали
88'
М. Конате (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Дижон
ГОЛ! 4:2!
П. Шкулетич
90'
+1
88'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
М. Конате
Желтая карточка
Д. Ле Таллек
86'
85'
Замена
М. Конате
️️️️
М. Бальде
Замена
П. Шкулетич
️️️️
С. Мавидиди
81'
Замена
Ж. Шотар
️️️️
А. Суке
81'
74'
Замена
П. Шейх
️️️️
Э. Эбимбе
69'
Вторая желтая
С. Кулибали
Замена
Д. Ле Таллек
️️️️
Ф. Мойе
67'
64'
Замена
А. Добре
️️️️
Б. Целина
64'
Замена
Ф. Чафик
️️️️
Н. Музинга
63'
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
М. Шуиар
ГОЛ! 3:1!
Т. Саванье
Пас отдал
Г. Лаборд
61'
Замена
Ж. Самбья
️️️️
Д. Ферри
57'
ГОЛ! 2:1!
Г. Лаборд
Пас отдал
Ф. Мойе
56'
ГОЛ! 1:1!
Г. Лаборд
48'
44'
Желтая карточка
С. Кулибали
Желтая карточка
Ф. Мойе
39'
Желтая карточка
А. Делор
31'
27'
Желтая карточка
М. Бальде
5'
ГОЛ! 0:1!
С. Кулибали
Пас отдал
Б. Целина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Дижон
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
22
Дидье Ндонг
ЦП
43
Берсант Целина
АП
17
Мама Бальде
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Стефан Жобар
Монпелье
1
Матис Карвальо
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
11
Элье Ваи
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Дижон
16
Сатурнин Альягбе
ВР
16
Анибал Чала
ЛЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
14
Жордан Мари
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
11
Мусса Конате
ЦФ
4-2-1-3
1
Омлин
23
Ристич
4
Хилтон
3
Конгре
2
Суке
10
Саванье
4
Ферри
91
Мойе
45
Мавидиди
9
Делор
9
Лаборд
3-2-1-3-1
1
Расьоппи
6
Лаутоа
5
Кулибали
5
Экюэль-Манга
23
Боэ
25
Музинга
22
Ндонг
29
Эбимбе
43
Целина
8
Шуиар
17
Бальде
2
Суке
13
Шотар
13
Шотар
2
Суке
4
Ферри
10
Самбья
10
Самбья
4
Ферри
91
Мойе
6
Ле Таллек
6
Ле Таллек
91
Мойе
45
Мавидиди
32
Шкулетич
32
Шкулетич
45
Мавидиди
25
Музинга
26
Чафик
26
Чафик
25
Музинга
43
Целина
29
Добре
29
Добре
43
Целина
29
Эбимбе
24
Шейх
24
Шейх
29
Эбимбе
8
Шуиар
7
Саммаритано
7
Саммаритано
8
Шуиар
17
Бальде
11
Конате
11
Конате
17
Бальде
Остались в запасе
Монпелье
Дижон
1
Матис Карвальо
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
11
Элье Ваи
ЦФ
20
Киган Долли
ЛВ
31
Николя Коцца
ЦЗ
16
Сатурнин Альягбе
ВР
16
Анибал Чала
ЛЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
Главный тренер
Стефан Жобар
Остались в запасе
1
Матис Карвальо
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
11
Элье Ваи
ЦФ
20
Киган Долли
ЛВ
31
Николя Коцца
ЦЗ
Остались в запасе
16
Сатурнин Альягбе
ВР
16
Анибал Чала
ЛЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
Главный тренер
Стефан Жобар
Статистика матча Монпелье - Дижон
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
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