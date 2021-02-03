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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Монпелье
Метц - Монпелье: обзор матча 03 февраля 2021
Метц
03.02.2021, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 23 тур
1 : 1
Завершен
Монпелье
47'
П. Сарр
70'
Г. Лаборд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Монпелье
Желтая карточка
Т. Эмброуз
90'
+1
Желтая карточка
Д. Бронн
82'
Замена
М. Удоль
️️️️
Т. Делен
79'
Замена
В. Тшимбембе
️️️️
П. Сарр
79'
Желтая карточка
Ф. Сентонс
76'
Желтая карточка
Х. Майга
74'
72'
Замена
П. Шкулетич
️️️️
С. Мавидиди
72'
Замена
Д. Ле Таллек
️️️️
Т. Саванье
70'
ГОЛ! 1:1!
Г. Лаборд
Замена
М. Гуйе
️️️️
П. Яд
66'
58'
Желтая карточка
Д. Конгре
Замена
Т. Эмброуз
️️️️
А. Исека
53'
Замена
М. Фофана
️️️️
Д. Бойе
53'
53'
Замена
А. Суке
️️️️
Ж. Самбья
ГОЛ! 1:0!
П. Сарр
Пас отдал
П. Яд
47'
46'
Замена
Н. Коцца
️️️️
П. Мендеш
Желтая карточка
А. Исека
33'
Желтая карточка
Д. Бойе
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
80
Хабиб Майга
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
2
Мамаду Фофана
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
70
Вагнер
ПВ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Монпелье
1
Матис Карвальо
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
11
Элье Ваи
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
3-3-1-2-1
90
Окиджа
4
Куяте
21
Бойе
6
Бронн
3
Делен
80
Майга
18
Сентонс
29
Сарр
37
Яд
37
Булайя
9
Исека
3-2-2-1-2
16
Берто
3
Мендеш
4
Хилтон
3
Конгре
10
Самбья
23
Ристич
4
Ферри
10
Саванье
91
Мойе
9
Лаборд
45
Мавидиди
3
Делен
14
Удоль
14
Удоль
3
Делен
29
Сарр
12
Тшимбембе
12
Тшимбембе
29
Сарр
21
Бойе
2
Фофана
2
Фофана
21
Бойе
37
Яд
26
Гуйе
26
Гуйе
37
Яд
9
Исека
68
Эмброуз
68
Эмброуз
9
Исека
10
Самбья
2
Суке
2
Суке
10
Самбья
3
Мендеш
31
Коцца
31
Коцца
3
Мендеш
10
Саванье
6
Ле Таллек
6
Ле Таллек
10
Саванье
45
Мавидиди
32
Шкулетич
32
Шкулетич
45
Мавидиди
Остались в запасе
Метц
Монпелье
70
Вагнер
ПВ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
16
Марк-Орель Каяр
ВР
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Главный тренер
Венсан Оньон
20
Киган Долли
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
1
Матис Карвальо
ВР
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
11
Элье Ваи
ЦФ
Остались в запасе
70
Вагнер
ПВ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
16
Марк-Орель Каяр
ВР
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Остались в запасе
20
Киган Долли
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
1
Матис Карвальо
ВР
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Статистика матча Метц - Монпелье
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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