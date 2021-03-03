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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Лорьян
Монпелье - Лорьян: обзор матча 03 марта 2021
Монпелье
03.03.2021, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 1
Завершен
Лорьян
28'
С. Мавидиди
9'
А. Грбич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Лорьян
89'
Замена
Ф. Ваджа
️️️️
Ф. Лемуан
87'
Желтая карточка
Э. Гравийон
Замена
П. Шкулетич
️️️️
Г. Лаборд
83'
Замена
Ж. Шотар
️️️️
Д. Ферри
83'
Замена
А. Суке
️️️️
Ж. Самбья
83'
Желтая карточка
П. Мендеш
70'
67'
Замена
Т. Моффи
️️️️
А. Грбич
67'
Замена
Й. Висса
️️️️
А. Лорьенте
63'
Желтая карточка
Т. Чалоба
Желтая карточка
Д. Ферри
61'
36'
Желтая карточка
Ф. Лемуан
ГОЛ! 1:1!
С. Мавидиди
28'
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Грбич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
11
Элье Ваи
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
3
Йоанн Этьен
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
15
Франклин Ваджа
ОП
17
Кентен Буагар
АП
12
Сильвен Марво
АП
9
Терем Моффи
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
4-2-1-3
1
Омлин
23
Ристич
4
Хилтон
3
Конгре
10
Самбья
10
Саванье
4
Ферри
91
Мойе
45
Мавидиди
9
Лаборд
11
Ваи
3-3-2-1-1
1
Дрейер
15
Лапорт
99
Чалоба
55
Гравийон
14
Эрго
19
Абержель
25
Ле Гофф
28
Ле Фе
18
Лемуан
45
Лорьенте
9
Грбич
10
Самбья
2
Суке
2
Суке
10
Самбья
4
Ферри
13
Шотар
13
Шотар
4
Ферри
9
Лаборд
32
Шкулетич
32
Шкулетич
9
Лаборд
45
Лорьенте
9
Висса
9
Висса
45
Лорьенте
18
Лемуан
15
Ваджа
15
Ваджа
18
Лемуан
9
Грбич
9
Моффи
9
Моффи
9
Грбич
Остались в запасе
Монпелье
Лорьян
5
Клеман Видаль
ЦЗ
20
Киган Долли
ЛВ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
3
Йоанн Этьен
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
17
Кентен Буагар
АП
1
Пауль Нарди
ВР
12
Сильвен Марво
АП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Остались в запасе
5
Клеман Видаль
ЦЗ
20
Киган Долли
ЛВ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
Остались в запасе
3
Йоанн Этьен
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
17
Кентен Буагар
АП
1
Пауль Нарди
ВР
12
Сильвен Марво
АП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Статистика матча Монпелье - Лорьян
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
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