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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Монако
Монпелье - Монако: обзор матча 15 января 2021
Монпелье
15.01.2021, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 20 тур
2 : 3
Завершен
Монако
69'
А. Делор
24'
К. Фолланд
35'
В. Бен-Йеддер
61'
В. Бен-Йеддер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Монако
90'
+1
Замена
К. Матсима
️️️️
К. Энрике
90'
+1
Замена
А. Дисаси
️️️️
К. Фолланд
Желтая карточка
Т. Саванье
90'
88'
Желтая карточка
Г. Марипан
Желтая карточка
Ж. Шотар
83'
Замена
Ж. Шотар
️️️️
Д. Ферри
82'
Замена
С. Мавидиди
️️️️
Г. Лаборд
82'
80'
Замена
С. Йоветич
️️️️
В. Бен-Йеддер
80'
Замена
Ф. Балло-Туре
️️️️
Р. Агилар
70'
Замена
А. Головин
️️️️
С. Диоп
ГОЛ! 1:3!
А. Делор
Пас отдал
Ф. Мойе
69'
61'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
В. Бен-Йеддер
59'
Желтая карточка
Р. Агилар
Замена
Т. Саванье
️️️️
Д. Ле Таллек
54'
35'
ГОЛ! 0:2!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
К. Энрике
24'
ГОЛ! 0:1!
К. Фолланд
17'
Желтая карточка
Ю. Фофана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
10
Тежи Саванье
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Александр Головин
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Омлин
31
Коцца
3
Мендеш
3
Конгре
23
Ристич
6
Ле Таллек
10
Самбья
4
Ферри
91
Мойе
9
Лаборд
9
Делор
3-3-1-1-2
23
Леком
2
Агилар
3
Марипан
5
Бадьяшиль
19
Сидибе
14
Чуамени
12
Энрике
24
Фофана
10
Диоп
31
Фолланд
10
Бен-Йеддер
4
Ферри
13
Шотар
13
Шотар
4
Ферри
6
Ле Таллек
10
Саванье
10
Саванье
6
Ле Таллек
9
Лаборд
45
Мавидиди
45
Мавидиди
9
Лаборд
2
Агилар
97
Балло-Туре
97
Балло-Туре
2
Агилар
12
Энрике
5
Матсима
5
Матсима
12
Энрике
31
Фолланд
21
Дисаси
21
Дисаси
31
Фолланд
10
Диоп
10
Головин
10
Головин
10
Диоп
10
Бен-Йеддер
9
Йоветич
9
Йоветич
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Монпелье
Монако
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
11
Элье Ваи
ЦФ
2
Арно Суке
ПЗ
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
99
Радослав Майецки
ВР
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
11
Элье Ваи
ЦФ
2
Арно Суке
ПЗ
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
Остались в запасе
69
Виллем Геббельс
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
99
Радослав Майецки
ВР
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Монпелье - Монако
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
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