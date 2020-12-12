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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Монпелье
Ланс - Монпелье: обзор матча 12 декабря 2020
Ланс
12.12.2020, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 14 тур
2 : 3
Завершен
Монпелье
36'
Й. Омлин (АГ)
50'
Г. Какута (П)
16'
С. Мавидиди
26'
П. Мендеш
69'
Г. Лаборд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Монпелье
89'
Замена
В. Хилтон
️️️️
Ф. Мойе
Замена
С. Банза
️️️️
С. Фортеш
83'
80'
Замена
К. Долли
️️️️
Т. Саванье
80'
Замена
Ю. Ил-Лок
️️️️
С. Мавидиди
Замена
И. Бура
️️️️
Ж. Клосс
77'
Замена
К. Мишелен
️️️️
И. Силла
77'
Желтая карточка
Я. Каюзак
76'
Замена
И. Ганаго
️️️️
А. Калимуэндо
70'
69'
ГОЛ! 2:3!
Г. Лаборд
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Г. Какута
50'
38'
Желтая карточка
П. Мендеш
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Й. Омлин
36'
26'
ГОЛ! 0:2!
П. Мендеш
16'
ГОЛ! 0:1!
С. Мавидиди
Пас отдал
А. Делор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
18
Янник Каюзак
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
29
Флориан Сотока
ЦФ
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
70
Шарль Боли
ЦП
7
Тони Маурисио
АП
10
Давид Кошта
АП
24
Симон Банза
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
20
Киган Долли
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Лека
4
Силла
5
Баде
15
Фортеш
21
Айдара
18
Каюзак
92
Клосс
42
Фофана
5
Какута
29
Сотока
15
Калимуэндо
4-2-1-3
1
Омлин
10
Самбья
3
Мендеш
3
Конгре
23
Ристич
10
Саванье
4
Ферри
91
Мойе
45
Мавидиди
9
Лаборд
9
Делор
92
Клосс
14
Бура
14
Бура
92
Клосс
4
Силла
22
Мишелен
22
Мишелен
4
Силла
15
Фортеш
24
Банза
24
Банза
15
Фортеш
15
Калимуэндо
37
Ганаго
37
Ганаго
15
Калимуэндо
45
Мавидиди
73
Юн Ил-Лок
73
Юн Ил-Лок
45
Мавидиди
10
Саванье
20
Долли
20
Долли
10
Саванье
91
Мойе
4
Хилтон
4
Хилтон
91
Мойе
Остались в запасе
Ланс
Монпелье
2
Факундо Медина
ЦЗ
70
Шарль Боли
ЦП
7
Тони Маурисио
АП
10
Давид Кошта
АП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
2
Арно Суке
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
2
Факундо Медина
ЦЗ
70
Шарль Боли
ЦП
7
Тони Маурисио
АП
10
Давид Кошта
АП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
Остались в запасе
2
Арно Суке
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Статистика матча Ланс - Монпелье
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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