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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Ренн
Монпелье - Ренн: обзор матча 21 февраля 2021
Монпелье
21.02.2021, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 26 тур
2 : 1
Завершен
Ренн
17'
С. Мавидиди
27'
С. Мавидиди
78'
С. Гирасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Ренн
89'
Желтая карточка
Ф. Мауасса
Замена
П. Шкулетич
️️️️
С. Мавидиди
86'
81'
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
М. Терье
78'
ГОЛ! 2:1!
С. Гирасси
Пас отдал
К. Гренье
65'
Замена
Ж. Ньямси
️️️️
Д. Да Силва
64'
Желтая карточка
Д. Да Силва
63'
Замена
Ф. Мауасса
️️️️
А. Трюффер
62'
Замена
К. Гренье
️️️️
Б. Бурижо
Замена
Ж. Шотар
️️️️
Т. Саванье
56'
Пенальти не реализован!
Т. Саванье
51'
ГОЛ! 2:0!
С. Мавидиди
27'
Желтая карточка
Т. Саванье
23'
ГОЛ! 1:0!
С. Мавидиди
Пас отдал
Т. Саванье
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
11
Элье Ваи
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Монпелье
1
Матис Карвальо
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
20
Киган Долли
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
4-2-1-3
1
Омлин
31
Коцца
3
Конгре
4
Хилтон
10
Самбья
10
Саванье
4
Ферри
91
Мойе
45
Мавидиди
9
Лаборд
11
Ваи
4-3-1-2
1
Гомис
14
Траоре
3
Да Силва
21
Агер
3
Трюффер
27
Бурижо
15
Н'Зонзи
8
Мартен
11
Терье
11
Доку
9
Гирасси
10
Саванье
13
Шотар
13
Шотар
10
Саванье
45
Мавидиди
32
Шкулетич
32
Шкулетич
45
Мавидиди
11
Терье
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
11
Терье
3
Трюффер
27
Мауасса
27
Мауасса
3
Трюффер
3
Да Силва
5
Ньямси
5
Ньямси
3
Да Силва
27
Бурижо
19
Гренье
19
Гренье
27
Бурижо
Остались в запасе
Монпелье
Ренн
1
Матис Карвальо
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
2
Арно Суке
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
34
Янн Гбоу
ЛВ
2
Брандон Соппи
ПЗ
1
Ромэйн Салин
ВР
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
1
Матис Карвальо
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
2
Арно Суке
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
Остались в запасе
34
Янн Гбоу
ЛВ
2
Брандон Соппи
ПЗ
1
Ромэйн Салин
ВР
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Монпелье - Ренн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
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