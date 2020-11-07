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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Монпелье
Бордо - Монпелье: обзор матча 07 ноября 2020
Бордо
07.11.2020, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 10 тур
0 : 2
Завершен
Монпелье
49'
Ф. Мойе
67'
А. Делор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Монпелье
90'
Замена
Ю. Ил-Лок
️️️️
Ф. Мойе
90'
Замена
Н. Коцца
️️️️
П. Мендеш
81'
Замена
Ж. Шотар
️️️️
Д. Ферри
81'
Замена
М. Ристич
️️️️
С. Мавидиди
74'
Замена
К. Долли
️️️️
Т. Саванье
67'
ГОЛ! 0:2!
А. Делор
Пас отдал
Т. Саванье
Желтая карточка
Пабло
65'
Замена
Н. де Превилль
️️️️
М. Зеркан
62'
Замена
Я. Адли
️️️️
Т. Башич
62'
Замена
Д. Бриан
️️️️
Д. Майя
61'
Желтая карточка
Э. Кватен
51'
49'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Мойе
Пас отдал
Г. Лаборд
32'
Желтая карточка
Д. Ферри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
94
Отавио
ОП
19
Тома Башич
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
10
Реми Уден
ПВ
17
Мехди Зеркан
ПВ
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
29
Ясин Адли
АП
7
Дилан Баква
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Монпелье
1
Матис Карвальо
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
20
Киган Долли
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
26
Сами Бенчама
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
4-1-1-3-1
56
Костиль
23
Бенито
6
Косиельни
23
Пабло
22
Кватен
94
Отавио
19
Башич
10
Уден
8
Бен Арфа
17
Зеркан
9
Майя
4-2-1-3
16
Берто
10
Самбья
3
Конгре
3
Мендеш
8
Ойонго
10
Саванье
4
Ферри
91
Мойе
9
Лаборд
9
Делор
45
Мавидиди
19
Башич
29
Адли
29
Адли
19
Башич
17
Зеркан
12
де Превилль
12
де Превилль
17
Зеркан
9
Майя
7
Бриан
7
Бриан
9
Майя
91
Мойе
73
Юн Ил-Лок
73
Юн Ил-Лок
91
Мойе
45
Мавидиди
23
Ристич
23
Ристич
45
Мавидиди
10
Саванье
20
Долли
20
Долли
10
Саванье
4
Ферри
13
Шотар
13
Шотар
4
Ферри
3
Мендеш
31
Коцца
31
Коцца
3
Мендеш
Остались в запасе
Бордо
Монпелье
7
Дилан Баква
ЦФ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
1
Матис Карвальо
ВР
2
Арно Суке
ПЗ
26
Сами Бенчама
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
7
Дилан Баква
ЦФ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Остались в запасе
1
Матис Карвальо
ВР
2
Арно Суке
ПЗ
26
Сами Бенчама
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Статистика матча Бордо - Монпелье
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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