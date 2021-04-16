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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Монпелье
Лилль - Монпелье: обзор матча 16 апреля 2021
Лилль
16.04.2021, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 33 тур
1 : 1
Завершен
Монпелье
85'
Л. Араухо
21'
А. Делор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Монпелье
87'
Замена
П. Шкулетич
️️️️
А. Делор
87'
Замена
Д. Ле Таллек
️️️️
Т. Саванье
Замена
Д. Брадарич
️️️️
Рейнилду
86'
ГОЛ! 1:1!
Л. Араухо
Пас отдал
З. Челик
85'
Желтая карточка
Рейнилду
81'
77'
Замена
А. Суке
️️️️
Г. Лаборд
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Н. Иконе
77'
Замена
Л. Араухо
️️️️
Ж. Бамба
77'
Замена
Д. Дэвид
️️️️
Т. Веа
68'
Замена
Шека
️️️️
Б. Андре
68'
53'
Замена
В. Хилтон
️️️️
П. Мендеш
Желтая карточка
З. Челик
43'
Желтая карточка
Б. Андре
30'
21'
ГОЛ! 0:1!
А. Делор
Пас отдал
Г. Лаборд
14'
Желтая карточка
Ф. Мойе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Лилль
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
8
Шека
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
8
Eugenio Pizzuto
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Меньян
17
Рейнилду
4
Ботман
6
Фонте
2
Челик
34
Сумаре
21
Андре
19
Бамба
93
Иконе
17
Йылмаз
22
Веа
4-2-1-3
1
Омлин
10
Самбья
3
Мендеш
3
Конгре
23
Ристич
4
Ферри
10
Саванье
91
Мойе
45
Мавидиди
9
Делор
9
Лаборд
93
Иконе
97
Языджи
97
Языджи
93
Иконе
17
Рейнилду
6
Брадарич
6
Брадарич
17
Рейнилду
21
Андре
8
Шека
8
Шека
21
Андре
22
Веа
15
Дэвид
15
Дэвид
22
Веа
19
Бамба
7
Араухо
7
Араухо
19
Бамба
3
Мендеш
4
Хилтон
4
Хилтон
3
Мендеш
9
Лаборд
2
Суке
2
Суке
9
Лаборд
10
Саванье
6
Ле Таллек
6
Ле Таллек
10
Саванье
9
Делор
32
Шкулетич
32
Шкулетич
9
Делор
Остались в запасе
Лилль
Монпелье
8
Eugenio Pizzuto
ЦФ
27
Рокко Асконе
ЦП
1
Орестис Карнезис
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
20
Киган Долли
ЛВ
11
Элье Ваи
ЦФ
Остались в запасе
8
Eugenio Pizzuto
ЦФ
27
Рокко Асконе
ЦП
1
Орестис Карнезис
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
20
Киган Долли
ЛВ
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Лилль - Монпелье
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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