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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Ницца
Монпелье - Ницца: обзор матча 12 сентября 2020
Монпелье
12.09.2020, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 3 тур
3 : 1
Завершен
Ницца
18'
Г. Лаборд
50'
Д. Конгре
64'
Д. Конгре
69'
Данте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Ницца
89'
Замена
Э. Сильвестр
️️️️
Ю. Аталь
Замена
С. Мавидиди
️️️️
А. Делор
85'
Замена
К. Долли
️️️️
А. Суке
85'
Замена
А. Ойонго
️️️️
М. Ристич
84'
82'
Желтая карточка
К. Дольберг
79'
Замена
Д. Ндой
️️️️
Р. Лопеш
Замена
Ж. Шотар
️️️️
Д. Ферри
73'
69'
ГОЛ! 3:1!
Данте
Пас отдал
А. Гуири
Замена
Ж. Самбья
️️️️
Т. Саванье
68'
ГОЛ! 3:0!
Д. Конгре
Пас отдал
А. Делор
64'
64'
Замена
А. Гуири
️️️️
М. Маолида
ГОЛ! 2:0!
Д. Конгре
Пас отдал
Т. Саванье
50'
46'
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
К. Тюрам
40'
Желтая карточка
М. Маолида
ГОЛ! 1:0!
Г. Лаборд
Пас отдал
А. Делор
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
20
Киган Долли
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
26
Сами Бенчама
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
10
Эдди Сильвестр
ЦП
22
Алексис Труй
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
3-3-2-2
1
Омлин
3
Конгре
4
Хилтон
3
Мендеш
23
Ристич
6
Ле Таллек
2
Суке
10
Саванье
4
Ферри
9
Лаборд
9
Делор
4-2-1-2-1
44
Бенитес
20
Аталь
3
Пельмар
4
Данте
11
Камара
19
Тюрам
14
Шнейдерлен
33
Лис-Мелу
9
Лопеш
9
Маолида
9
Дольберг
4
Ферри
13
Шотар
13
Шотар
4
Ферри
10
Саванье
10
Самбья
10
Самбья
10
Саванье
2
Суке
20
Долли
20
Долли
2
Суке
23
Ристич
8
Ойонго
8
Ойонго
23
Ристич
9
Делор
45
Мавидиди
45
Мавидиди
9
Делор
9
Маолида
9
Гуири
9
Гуири
9
Маолида
19
Тюрам
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
19
Тюрам
20
Аталь
10
Сильвестр
10
Сильвестр
20
Аталь
9
Лопеш
14
Ндой
14
Ндой
9
Лопеш
Остались в запасе
Монпелье
Ницца
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
26
Сами Бенчама
ЦП
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
22
Алексис Труй
ЦП
30
Йоан Кардиналь
ВР
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
26
Сами Бенчама
ЦП
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
Остались в запасе
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
22
Алексис Труй
ЦП
30
Йоан Кардиналь
ВР
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Монпелье - Ницца
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Стад де ля Моссон
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