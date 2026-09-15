Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Алексей Игонин
Новости
Алексей Игонин - новости
Завершил карьеру
18 марта 1976 (50), Санкт-Петербург
#4 | Полузащитник
181 см | 82 кг
Россия
Статистика
Новости
Игонин: «Судьи ошибаются не в пользу «Зенита», команда недобрала очки»
15 сентября
26
Игонин сообщил, когда Семак покинет «Зенит»
2025.09.17 20:13
5
Игонин высказался о кредите доверия у Карпина в «Динамо»
2025.08.15 08:09
3
Игонин назвал самый популярный клуб России: «Тут спорить не с чем»
2025.05.14 20:50
10
Игонин прокомментировал слухи об отставке Семака из «Зенита»
2025.04.09 19:27
9
Игонин объяснил поражение «Краснодара» в борьбе за титул в прошлом сезоне
2024.12.21 15:36
1
Игонин объяснил, какую пользу Соболев приносит «Зениту»
2024.11.26 09:23
3
РФС назначил главой комитета по работе с болельщиками бывшего игрока «Зенита» и «Сатурна»
2024.10.26 16:59
2
Игонин ответил, может ли «Зенит» быть народной командой
2024.04.11 08:06
6
Игонин предложил «Зениту» подписать Сычевого: «Кассьерра не дает результата»
2022.10.24 17:47
1
Игонин: «Переговоры Кузяева с «Зенитом» о новом контракте займут десять минут»
2022.10.06 17:59
Игонин оценил вероятность назначения Кержакова главным тренером «Зенита-2»
2022.10.03 18:18
Фото
Медийная команда РФС огласила первую часть состава на сезон. В нем две женщины
2022.09.15 12:55
7
Игонин считает, что Данни может получить руководящую должность в «Зените» после матча легенд со «Спартаком»
2022.08.25 10:21
2
Игонин: «Спартаку» нужно пройти через поражения»
2022.08.21 13:17
1
Игонин назвал лучший менеджмент в РПЛ
2022.07.21 16:56
4
Игонин: «Я законопослушный гражданин, буду оформлять Fan ID. Куда деваться?»
2022.07.04 17:52
5
Игонин: «Зенит» на первом месте, а «Спартак» пишет жалобы. Все на своих местах»
2021.04.12 17:53
26
Игонин: «Морозов жестко высказал Аршавину, а в ответ получил: «Буду играть, как считаю нужным»
2020.12.15 21:25
4
Игонин – о переходе в «Спартак»: «Было предложение. Это была бы хайповая история»
2020.12.15 19:59
3
Игонин: «Зенит» достиг дна, от которого придется отталкиваться следующей осенью»
2020.12.08 08:59
20
Игонин: «Зенит» ожидает едва ли не самый сложный график в истории. Все соперники будут играть на победу»
2020.11.16 13:38
11
Игонин: «Зенит» превосходит «Спартак» в классе и добьется победы»
2020.09.29 08:33
31
Игонин: «К финансовой футбольной элите в России можно отнести человек 50. Остальным-то куда урезать зарплату?»
2020.04.11 13:42
6
Фото
Анюков, Тимощук и Радимов – в символической сборной «Зенита» по числу матчей в статусе капитана
2020.04.10 18:00
2
Игонин: «У Гинера было прозвище, будто он «все купил». Сейчас у него денег нет, и против него покупают судей»
2019.12.22 10:22
9
Игонин: «Раньше игроков пугали, что на первом сборе мячей вообще не будет»
2019.01.22 09:40
3
Игонин хочет видеть в сборной России футболистов из ФНЛ
2018.11.19 10:15
5
Игонин – о натурализации: «Почему мы должны радоваться победам сборной, почти на треть составленной из легионеров?»
2018.10.17 07:06
39
Игонин: «Молчаливая реакция руководства «Спартака» говорит о том, что, возможно, съедет Каррера, а не Глушаков. Шансы 50 на 50»
2018.09.25 13:15
26
1
2
3
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
Видео
Соболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+