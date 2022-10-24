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Алексей Игонин
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
19:09
«Пройдет пять лет – ничего не изменится». Зарема разнесла систему российского футбола после судейства Мешкова
18:53
«Спартак» объяснил, почему не будет жаловаться на Мешкова по итогам матча с «Уралом»
1
18:37
«Ростов» – «Локомотив»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
18:30
РПЛ. «Ахмат» обыграл «Оренбург» (3:1) и догнал ЦСКА и «Динамо»
3
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Все новости
19:01
Видео
Федун на латыни ответил на вопрос о Fan ID
18:45
Стала известна посещаемость матча «Спартак» – «Урал». Это первая игра на «Открытии» с Fan ID
1
18:32
Прогнозы и коэффициенты на матч «Ростов» – «Локомотив»
2
18:31
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: 18 тур РПЛ
2
18:30
Реклама
Забьет ли Дзюба в дебютном матче за «Локо» в РПЛ?
18:19
РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль
23
18:12
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID
6
17:57
Видео
«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
6
17:51
Видео
Президент «Урала» Иванов прокомментировал отмененный гол «Спартака»
2
17:45
Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ»
9
17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
8
17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
17:14
Видео
Федотов: «Зенит» забил «Пари НН» с ошибочного штрафного»
5
17:09
Григорий Иванов: «Эмоции от матча со «Спартаком» только положительные»
16:59
Видео
«Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол»
27
16:59
Абаскаль ответил, заслужил ли «Спартак» победу над «Уралом»
5
16:54
«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
13
16:49
Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»
11
16:45
Президент РПЛ Алаев: «Обидно за «Спартак». Такой опытный судья совершил такую ошибку»
11
16:40
Абаскаль не стал комментировать отмененный гол «Спартака» в ворота «Урала»
4
16:35
В РФС отреагировали на скандальный эпизод с незасчитанным голом «Спартака»
10
16:31
Литвинов: «Я понял, почему судья отменил гол Соболева»
2
16:26
Федотов: «Мешков отнял у «Спартака» чистый гол в матче с «Уралом»
6
16:26
«Давайте войдем в понимание». Гончаренко – о судействе в матче «Спартак» – «Урал»
6
16:20
Федун ответил, будет ли «Спартак» бороться за титул после ничьей с «Уралом»
7
16:13
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Украинский телеканал отказался транслировать финал теннисного турнира в Дубае. Там сыграют два россиянина
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16:09
Оздоев забил «Сивасспору». Его команда победила 4:3
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16:00
⚡️ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2), дважды уступая по ходу матча
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Алексей Игонин - новости
Полузащитник
Имя
Алексей
Отчество
Андреевич
Фамилия
Игонин
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Санкт-Петербург
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
18 марта 1976 (46 лет)
Рост
181
Вес
82
Статистика
Новости
24 октября 2022
17:47
Игонин предложил «Зениту» подписать Сычевого: «Кассьерра не дает результата»
1
6 октября 2022
17:59
Игонин: «Переговоры Кузяева с «Зенитом» о новом контракте займут десять минут»
1
3 октября 2022
18:18
Игонин оценил вероятность назначения Кержакова главным тренером «Зенита-2»
15 сентября 2022
12:55
Фото
Медийная команда РФС огласила первую часть состава на сезон. В нем две женщины
8
25 августа 2022
10:21
Игонин считает, что Данни может получить руководящую должность в «Зените» после матча легенд со «Спартаком»
2
21 августа 2022
13:17
Игонин: «Спартаку» нужно пройти через поражения»
1
21 июля 2022
16:56
Игонин назвал лучший менеджмент в РПЛ
4
4 июля 2022
17:52
Игонин: «Я законопослушный гражданин, буду оформлять Fan ID. Куда деваться?»
6
12 апреля 2021
17:53
Игонин: «Зенит» на первом месте, а «Спартак» пишет жалобы. Все на своих местах»
26
15 декабря 2020
21:25
Игонин: «Морозов жестко высказал Аршавину, а в ответ получил: «Буду играть, как считаю нужным»
5
19:59
Игонин – о переходе в «Спартак»: «Было предложение. Это была бы хайповая история»
3
8 декабря 2020
08:59
Игонин: «Зенит» достиг дна, от которого придется отталкиваться следующей осенью»
21
16 ноября 2020
13:38
Игонин: «Зенит» ожидает едва ли не самый сложный график в истории. Все соперники будут играть на победу»
11
29 сентября 2020
08:33
Игонин: «Зенит» превосходит «Спартак» в классе и добьется победы»
31
11 апреля 2020
13:42
Игонин: «К финансовой футбольной элите в России можно отнести человек 50. Остальным-то куда урезать зарплату?»
6
10 апреля 2020
18:00
Фото
Анюков, Тимощук и Радимов – в символической сборной «Зенита» по числу матчей в статусе капитана
2
22 декабря 2019
10:22
Игонин: «У Гинера было прозвище, будто он «все купил». Сейчас у него денег нет, и против него покупают судей»
9
22 января 2019
09:40
Игонин: «Раньше игроков пугали, что на первом сборе мячей вообще не будет»
3
19 ноября 2018
10:15
Игонин хочет видеть в сборной России футболистов из ФНЛ
5
17 октября 2018
07:06
Игонин – о натурализации: «Почему мы должны радоваться победам сборной, почти на треть составленной из легионеров?»
39
25 сентября 2018
13:15
Игонин: «Молчаливая реакция руководства «Спартака» говорит о том, что, возможно, съедет Каррера, а не Глушаков. Шансы 50 на 50»
26
5 мая 2018
09:27
Игонин: «Будет лучше, если Манчини останется в «Зените»
21
29 апреля 2018
13:24
Игонин: «Иностранцы давно не дают результата в «Зените». Может, пора уже понять, что это тупик?»
16
22 марта 2018
12:26
Игонин: «Зенит» уже не спасет сезон. Манчини приглашали не для борьбы за место в Лиге чемпионов»
22
06:06
Игонин посоветовал Кокорину быть эгоистом
2
21 марта 2018
16:27
Игонин призвал закончить эксперименты над «Зенитом» и оставить Манчини на посту главного тренера
24
20 марта 2018
11:05
Игонин видит в Семаке замену Манчини
29
13 марта 2018
16:59
Игонин: «У Манчини очень много высказываний, не относящихся к игре. Как будто он уже готовится к своему отъезду»
36
9 марта 2018
22:23
Игонин: «У Манчини на руках уже есть билеты домой»
24
18 декабря 2017
18:03
Фото
Игонин: «Не стоит волноваться за Кокорина, в его голове мало что есть»
34
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