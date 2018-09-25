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  • Игонин: «Молчаливая реакция руководства «Спартака» говорит о том, что, возможно, съедет Каррера, а не Глушаков. Шансы 50 на 50»

Игонин: «Молчаливая реакция руководства «Спартака» говорит о том, что, возможно, съедет Каррера, а не Глушаков. Шансы 50 на 50»

25 сентября 2018, 13:15
26

Экс-полузащитник «Зенита» Алексей Игонин считает, что шансы главного тренера «Спартака» Массимо Карреры покинуть клуб такие же, как и у полузащитника Дениса Глушакова.

Ранее между специалистом и игроком возник конфликт, в результате которого Глушаков был отправлен в молодежную команду.

«Если Каррера сказал, что принял решение по Глушакову, то, безусловно, Денис и клуб идут разными дорогами. Учитывая результаты и ту игру, которую Глушаков в последнее время показывал, расставание вполне реально. Другой вопрос, как мне видится со стороны, когда Каррера изначально пытался выправить ситуацию – возникли проблемы. Это была первая стадия, а сейчас у «Спартака» идeт вторая стадия: есть уже проблемы с игроками, кого-то отстраняют.

Молчаливая реакция руководства говорит только о том, что, вполне возможно, съедет Каррера, а Глушаков останется. Пока здесь 50 на 50», – сказал Игонин в интервью YouTube-каналу «Такой футбол».

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Спартак Игонин Алексей Глушаков Денис Каррера Массимо
Комментарии (26)
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Т34
1537872087
Кто такой Игонин? Его, кроме питерцев, никто и не знает. И какого лешего лезет в спартаковские дела? Пусть идет поет дифирамбы своему бывшему клубу. Посмотришь на этих "бывших", хуже базарных баб, везде всунут свой нос, везде вставят свои три копейки. Не важно как, но только бы где-то засветиться. После выступления каждого такого защитника, все больше убеждаешься, что принято правильное решение по Глушакову.
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amazonaws
1537873248
Руководству Спартака надо от Глушакова избавляться и чем быстрее, тем лучше. В преддверии важных игр Спартака, он умудряется НОЧАМИ шастать по саунам и питейным заведениям, безостановочно и регулярно после чемпионского года! Всё празднует, а спартаковские дружки ПОКРЫВАЮТ и не видно конца и края этому ПРАЗДНИЧНОМУ разгулу Глушакова. Загулял "парень" молодой, а на команду Спартак и на тренера Карреру он плевать хотел. А потом все удивляются, почему Глушаков так РЕЗКО сдал и ПЛОХО играет за свой клуб, но зарплату получает исправно, хотя на неё ДАВНО не играет. Как безобразно Глушаков играл в концовке прошлого сезона. Это по его ПРЯМОЙ загульной и банной ВИНЕ, Спартак лишился серебра, не взял Кубок России, потерял большие деньги около 18 млн. а евро, и не попал в групповой этап Лиги чемпионов этого сезона. А как Глушаков безобразно сыграл с Ахматом. На ровном месте пластается и отдаёт сопернику мяч, с подачи которого грозненцы забили второй гол и Спартак проиграл. Выбей мяч и гола нет, но Глушаков, после ночных гулянок, полностью потерял концентрацию и помог грозненцам забить. Глушаков предстал в очень НЕ ХОРОШЕМ свете. Всё своё футбольное мастерство Глушаков ПРОПИЛ, прогулял с бабами в ресторанах и банях. Вскрылись все глушаковские развратные банные похождения, гулянки по ночным ресторанам и кабакам. Глушаков разлагает Спартак изнутри и очень вредит клубному имиджу. Всех он уже ДОСТАЛ своим РАЗГИЛЬДЯЙСТВОМ! Руководству Спартака надо от Глушакова РЕШИТЕЛЬНО избавляться - чем быстрее, тем лучше. Каррера верно поступил, что отстранил Глушакова от тренировок с основой.
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RedWhiteFans2
1537874980
Менять надо и того и другого.
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OldenVad
1537875549
Я помню как в Локо игроки слили Кучука. Самедов тогда сказал, что не доволен Кучуком из за ранних тренировок, в 7 утра. Тот кто не вытягивает по игре, начинает мутить. Рома Зобнин с Джикией играют и им некогда сливать, а наши пенсионеры уже не тянут вот и возмущаются. Это лично мое мнение.
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Полная Канистра
1537878170
а что Игонина так волнует эта история? спать стал плохо или аппетит потерял? не в ту калитку зашёл этот товарищ
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serppion
1537878640
Останется Каррера - Бог знает, что может случится. Я верю, что с ним положение выправится. Свою квалификацию Каррера уже подтвердил чемпионством. Останется Глушаков - туши свет! Денис своё уже отыграл и на слуху держится только за счет склок и интриг. Он сбитый летчик.
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frizom
1537879365
Руководство молчит только потому что есвть полное доверие тренеру и у него есть право решать что делать с игроками. Если они будут лезть в игровой и тренировчный процесс то зачем тогда тренер?
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zigbert
1537882049
У любого тренера ,когда нет результата есть шанс покинуть свой пост. И не Игонину рассуждать о проблемах Спартака не находясь внутри команды.
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Мары
1537884129
А когда реакция Спартака была другая ? Игонину пора уже мемуары писать с такими то познаниями.
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Рубик Докоян
1537886379
В "Локо" не молчало руководство, а высказалось, а через день уже была инфа, что Палыча хотят зицпредседателем сделать. Сколько уже на нашем веку было заявлений, что у тренера полный кредит доверия и т.д. А через месяц уже и увольняли. Если есть намерения уволить, то ищут кандидатуру, ведут переговоры, а зимой или по окончании чемпионата всё и произойдёт. Неустойка тоже немалых денег стоит.
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