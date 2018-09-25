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    Игонин: «Молчаливая реакция руководства «Спартака» говорит о том, что, возможно, съедет Каррера, а не Глушаков. Шансы 50 на 50»

    Экс-полузащитник «Зенита» Алексей Игонин считает, что шансы главного тренера «Спартака» Массимо Карреры покинуть клуб такие же, как и у полузащитника Дениса Глушакова.

    Ранее между специалистом и игроком возник конфликт, в результате которого Глушаков был отправлен в молодежную команду.

    «Если Каррера сказал, что принял решение по Глушакову, то, безусловно, Денис и клуб идут разными дорогами. Учитывая результаты и ту игру, которую Глушаков в последнее время показывал, расставание вполне реально. Другой вопрос, как мне видится со стороны, когда Каррера изначально пытался выправить ситуацию – возникли проблемы. Это была первая стадия, а сейчас у «Спартака» идeт вторая стадия: есть уже проблемы с игроками, кого-то отстраняют.

    Молчаливая реакция руководства говорит только о том, что, вполне возможно, съедет Каррера, а Глушаков останется. Пока здесь 50 на 50», – сказал Игонин в интервью YouTube-каналу «Такой футбол».

    Источник: YouTube

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    25.09.2018 13:15
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 сентября 2018, 17:39

      В "Локо" не молчало руководство, а высказалось, а через день уже была инфа, что Палыча хотят зицпредседателем сделать. Сколько уже на нашем веку было заявлений, что у тренера полный кредит доверия и т.д. А через месяц уже и увольняли. Если есть намерения уволить, то ищут кандидатуру, ведут переговоры, а зимой или по окончании чемпионата всё и произойдёт. Неустойка тоже немалых денег стоит.

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 сентября 2018, 17:02

      А когда реакция Спартака была другая ?
      Игонину пора уже мемуары писать с такими то познаниями.

      6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 сентября 2018, 16:27

      У любого тренера ,когда нет результата есть шанс покинуть свой пост. И не Игонину рассуждать о проблемах Спартака не находясь внутри команды.

      8
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      Рейтинг: +451

      frizom 25 сентября 2018, 15:42

      Руководство молчит только потому что есвть полное доверие тренеру и у него есть право решать что делать с игроками. Если они будут лезть в игровой и тренировчный процесс то зачем тогда тренер?

      3
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      Рейтинг: +3795

      serppion 25 сентября 2018, 15:30

      Останется Каррера - Бог знает, что может случится. Я верю, что с ним положение выправится. Свою квалификацию Каррера уже подтвердил чемпионством. Останется Глушаков - туши свет! Денис своё уже отыграл и на слуху держится только за счет склок и интриг. Он сбитый летчик.

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 сентября 2018, 15:22

      а что Игонина так волнует эта история? спать стал плохо или аппетит потерял? не в ту калитку зашёл этот товарищ

      6
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Полная Канистра 25 сентября 2018, 15:48

      Это была передача о футболе на питерском региональном канале, ему задали вопрос, он ответил...))

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > _Marqella_ 25 сентября 2018, 15:57

      тем более на питерском вот и обсуждайте своё хозяйство

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Полная Канистра 25 сентября 2018, 16:01

      Это футбольная передача, обсуждается футбол в целом)) у вас же "народная" команда, вот народ её и обсуждает))

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > _Marqella_ 25 сентября 2018, 16:18

      а про вашу команду что уже не о чем говорить всё исчерпано или вы уже не интересны публике зачем тогда все эти /эксы/ ваши

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Полная Канистра 25 сентября 2018, 17:33

      В этой передаче про НАШУ команду говорят 75% эфирного времени а всё остальное время про всех остальных... )) и вам немножко времени досталось))

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > _Marqella_ 25 сентября 2018, 17:40

      Спасибо что не забываете!

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Полная Канистра 25 сентября 2018, 19:30

      Всегда рады, косточки перемыть )))

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > _Marqella_ 25 сентября 2018, 19:37

      это хорошо что нас можно ещё /перемыть/ но вас то уже точно ни когда и ни каким чистящим средством не отмыть если только голову хоз. мылом чуть помогает . Увы такая вот молва.

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Полная Канистра 25 сентября 2018, 20:00

      Врут, не верь))

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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 25 сентября 2018, 14:39

      Я помню как в Локо игроки слили Кучука. Самедов тогда сказал, что не доволен Кучуком из за ранних тренировок, в 7 утра. Тот кто не вытягивает по игре, начинает мутить. Рома Зобнин с Джикией играют и им некогда сливать, а наши пенсионеры уже не тянут вот и возмущаются. Это лично мое мнение.

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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 > OldenVad 25 сентября 2018, 16:23

      Зобнин,Джикия и Жиго к ним вообще никаких вопросов! А вот перебежчики из Локо, Динамо и ещё одного сменившего 16 клубов за хер и выкинуть. Не хочешь играть иди на ..., Хочешь тогда выкладывайте.по крайней мере меня так учили в ДЮСШ СССР

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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 25 сентября 2018, 14:34

      Считаю, что руководство правильно делает, что не вмешивается!

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 25 сентября 2018, 14:29

      Менять надо и того и другого.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 25 сентября 2018, 14:20

      ну вот реально если - давно говорят, что глушак и старая гвардия ведут свою игру. слили Аленичева (пусть и от части), теперь занимаются сливом Карреры, типа тренер херовый, а мы - козырные игроки. Глушак реально после чемпионства просто забил на все и даже не пытается что-то доказывать. Да и без него команда играет не хуже.
      А вот кого ставить вместо Карреры? Опять иноземца - тут уж после истории с Эмери не каждый рискнет, тем более в разгар сезона....делать ставку на своих а-ля Семак? Ну у Семака иные условия...да и кого опять? Тихонов, Рахимов, Ледяхов, Аленичев тот же пока не внушают...разве что Булатов...но не факт, что и его не сольют..Валеру вернуть?))))

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