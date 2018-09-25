Игонин: «Молчаливая реакция руководства «Спартака» говорит о том, что, возможно, съедет Каррера, а не Глушаков. Шансы 50 на 50»

Экс-полузащитник «Зенита» Алексей Игонин считает, что шансы главного тренера «Спартака» Массимо Карреры покинуть клуб такие же, как и у полузащитника Дениса Глушакова.

Ранее между специалистом и игроком возник конфликт, в результате которого Глушаков был отправлен в молодежную команду.

«Если Каррера сказал, что принял решение по Глушакову, то, безусловно, Денис и клуб идут разными дорогами. Учитывая результаты и ту игру, которую Глушаков в последнее время показывал, расставание вполне реально. Другой вопрос, как мне видится со стороны, когда Каррера изначально пытался выправить ситуацию – возникли проблемы. Это была первая стадия, а сейчас у «Спартака» идeт вторая стадия: есть уже проблемы с игроками, кого-то отстраняют.

Молчаливая реакция руководства говорит только о том, что, вполне возможно, съедет Каррера, а Глушаков останется. Пока здесь 50 на 50», – сказал Игонин в интервью YouTube-каналу «Такой футбол».