Игонин: «Будет лучше, если Манчини останется в «Зените»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Игонин поговорил о фигуре главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини. Экс-игрок хочет, чтобы итальянец остался в коллективе и после сезона.

«Выскажу непопулярную мысль: для «Зенита» было бы лучше, если бы Роберто Манчини остался у руля команды. Почему? Уж больно не хочется становиться свидетелями очередной перестройки перспективной в целом команды», – сказал эксперт «Петербургскому дневнику»..

«Зенит» идет вне зоны Лиги чемпионов.