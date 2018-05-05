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Игонин: «Будет лучше, если Манчини останется в «Зените»

5 мая 2018, 09:27
21

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Игонин поговорил о фигуре главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини. Экс-игрок хочет, чтобы итальянец остался в коллективе и после сезона.

«Выскажу непопулярную мысль: для «Зенита» было бы лучше, если бы Роберто Манчини остался у руля команды. Почему? Уж больно не хочется становиться свидетелями очередной перестройки перспективной в целом команды», – сказал эксперт «Петербургскому дневнику»..

«Зенит» идет вне зоны Лиги чемпионов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Игонин Алексей Манчини Роберто
Комментарии (21)
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vladik12
1525501738
Игонин поговорил с дневником? Хорошая трава у кого-то.
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Вомбат
1525501959
Чудак ты, Игонин. Если Манчини останется, Зенит ждет очередная перестройка. К 17 игрокам Зенита, уже находящимся в арендах, добавится еще 5-6, и столько же прикупят. А поскольку ФФП не позволяет покупать более чем 15-16 млн евро, купят шлак.
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insider_retro
1525502801
"А Баба-Яга против!.." (м\ф, 1979) Инакомыслие не всегда приветствуется....
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Старикан
1525502832
Точно! Будет лучше всем...но не Зениту!
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polt
1525503460
А Зениту и требуется основательная перестройка после года руководства Манчини и Фурсенки. У нынешнего Зенита перспектив никаких, просто команды, как таковой, НЕТ.
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DeutschlandUberAlles
1525504334
Верните нам Зенит 2008... за тот Зенит гордость распирала...
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СашкаГуров
1525507982
пусть остаётся с ним зенька играет *****
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dyema
1525509205
Зачем нужен тренер, который уже собрался тренировать другую команду????????
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кузнецов артем
1525513140
Согласен, смысла брать в команду нового тренера нет поскольку придется опять выбирать игроков основы и кто то может остаться не в удел, а так у Зенита в след сезоне есть возможность разгрузить зп ведомость продав Дзюбу Шатова Эрнани Паредес/Кранвитер Нобоа Новосельцева Цаллагова Джорджевича(с результативностью Заболота и Аргов врятли но возможно, ведь еще есть Полоз Кокорин) Смольникова (на мой взгляд он начинает сдавать позиции по уровню игры) Кузяев/Ерохин (если после чм по кому то поступит хорошее предложение то можно задуматься) Ригони/Дриусси(статистика их ужасна) и взяв хотя бы одного игрока хорошего уровня, если конечно Иванович останется, а то придется искать защитника. За проведенный год Манчини наверняка определил слабые места, которые надо усилить, а новому тренеру придется полагаться на то что ему купит руководство Зенита. Так же хочу отметить, что в последний сезон Боаша Зенит был 3, только у него были Халк Витсель Гарай и Данни, так еще при Боаше Кокорин был игроком замены, а тут стал главной звездой, вот и делайте выводы о том как изменилась сила команды.
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zigbert
1525523528
Вернуть? Когда его практически проводили.
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