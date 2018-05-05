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    Игонин: «Будет лучше, если Манчини останется в «Зените»

    Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Игонин поговорил о фигуре главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини. Экс-игрок хочет, чтобы итальянец остался в коллективе и после сезона.

    «Выскажу непопулярную мысль: для «Зенита» было бы лучше, если бы Роберто Манчини остался у руля команды. Почему? Уж больно не хочется становиться свидетелями очередной перестройки перспективной в целом команды», – сказал эксперт «Петербургскому дневнику»..

    «Зенит» идет вне зоны Лиги чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.05.2018 09:27
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 5 мая 2018, 15:32

      Вернуть? Когда его практически проводили.

      1
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 5 мая 2018, 14:29

      В команду надо возвращать Дзюбу с Шатовым. И убирать Манчини с Мамманой. Первый - просто ...удак. Второй постоянно играет на грани пенальти. При желании за такую игру защитника арбитры могли бы по 2-3 пенальти за игру назначать. Самое неприятное, что по-другому Маммана играть просто не хочет. По крайней мере, при Манчини.
      Очень бы неплохо Божевича пригласить к рулю.

      1
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 5 мая 2018, 14:27

      НЕТ!

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 5 мая 2018, 13:53

      Манчини уходит, смысл об этом говорить. Пусть попробуют отечественного тренера, все прям об этом пишут, посмотрим что получится. Вообще нужен человек мудрый, который сможет собрать команду из того что есть. А вот ломать "до оснаванья, а за тем" - это уже порядком надоело. В общем будем ждать, что будет, а сейчас надо два тура с играть на высоте.

      1
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 5 мая 2018, 13:01

      Импортного тренера назначают, чтобы статусные игроки ехали в команду, проще договариваться. Хотя эта аргентинская пятерка себя и не оправдала, более-менее только Маммана толковый, на остальных своих заменителей хватает. Как тренер, конечно, Манчини ничего особенного не показал, но с деревянными Заболотными это сделать трудно. Его уход повлечет очередную перестройку и потерянное для команды время. Если брать своего, то надолго и не Шалимова.

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 5 мая 2018, 12:39

      Согласен, смысла брать в команду нового тренера нет поскольку придется опять выбирать игроков основы и кто то может остаться не в удел, а так у Зенита в след сезоне есть возможность разгрузить зп ведомость продав Дзюбу Шатова Эрнани Паредес/Кранвитер Нобоа Новосельцева Цаллагова Джорджевича(с результативностью Заболота и Аргов врятли но возможно, ведь еще есть Полоз Кокорин) Смольникова (на мой взгляд он начинает сдавать позиции по уровню игры) Кузяев/Ерохин (если после чм по кому то поступит хорошее предложение то можно задуматься) Ригони/Дриусси(статистика их ужасна) и взяв хотя бы одного игрока хорошего уровня, если конечно Иванович останется, а то придется искать защитника. За проведенный год Манчини наверняка определил слабые места, которые надо усилить, а новому тренеру придется полагаться на то что ему купит руководство Зенита. Так же хочу отметить, что в последний сезон Боаша Зенит был 3, только у него были Халк Витсель Гарай и Данни, так еще при Боаше Кокорин был игроком замены, а тут стал главной звездой, вот и делайте выводы о том как изменилась сила команды.

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      Рейтинг: +11240

      alp 5 мая 2018, 11:52

      с манчини у руля Зенит окончит следующий сезон где то во второй половине таблицы.. конечно, чуть выше зоны вылета, но я не думаю, что перед Зенитом стоит именно такая задача. манчини очень и очень хреновый тренер. его даже тренером то язык не поворачивается назвать. и просто здорово, что итальянец уйдет из Зенита еще в мае

      1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 5 мая 2018, 11:33

      Зачем нужен тренер, который уже собрался тренировать другую команду????????

      2
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 5 мая 2018, 11:13

      С какого хера?

      1
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 5 мая 2018, 11:13

      пусть остаётся с ним зенька играет *****

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > СашкаГуров 5 мая 2018, 11:46

      Твою мать..., а вы со своим импортным далеко ушли... Аж на два очка.. Этот сезон отыграли неудачно все...(я имею ввиду первую пятерку)... Поэтому давай...

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров > BarStep 5 мая 2018, 12:58

      твою для начало! подальше вас ушли даун))))хахахаха

      -1
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